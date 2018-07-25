Меню
Общество
Авиакомпания S7 планирует увеличить топливный сбор вслед за «Аэрофлотом»
Технологии
Названы возможные цвета iPhone 9
Следующая новость
Загрузка...

    Авиакомпания S7 планирует увеличить топливный сбор вслед за «Аэрофлотом»

    35

    Авиакомпания S7 планирует увеличить топливный сбор вслед за «Аэрофлотом»

    Москва, 25 июля. Авиакомпания S7 планирует в ближайшее время повысить размер топливного сбора на внутренних рейсах, сообщил представитель перевозчика.

    Авиакомпания хочет увеличить размер топливного сбора на 200 рублей на внутренних рейсах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

    Также над вопросом повышения размера топливного сбора думает компания Utair-пассажирские авиалинии. По словам президента Utair Павла Пермякова, все авиакомпании должны поддерживать одинаковый размер топливного сбора для удобства пассажиров.

    «Если другие авиакомпании его увеличат, то Utair вынужден будет это сделать», — заявил он.

    Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» решили повысить размер топливного сбора на внутренних рейсах на 200 рублей. Новшества начнут действовать с 26 июля.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.