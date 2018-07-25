Авиакомпания S7 планирует увеличить топливный сбор вслед за «Аэрофлотом»

Москва, 25 июля. Авиакомпания S7 планирует в ближайшее время повысить размер топливного сбора на внутренних рейсах, сообщил представитель перевозчика.

Авиакомпания хочет увеличить размер топливного сбора на 200 рублей на внутренних рейсах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Также над вопросом повышения размера топливного сбора думает компания Utair-пассажирские авиалинии. По словам президента Utair Павла Пермякова, все авиакомпании должны поддерживать одинаковый размер топливного сбора для удобства пассажиров.

«Если другие авиакомпании его увеличат, то Utair вынужден будет это сделать», — заявил он.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» решили повысить размер топливного сбора на внутренних рейсах на 200 рублей. Новшества начнут действовать с 26 июля.