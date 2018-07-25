Главные новости 25 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 25 июля.

Актер Александр Исаков, известный своими ролями в сериалах «Холостяки» и «Счастливы вместе», скончался на сороковом году жизни из-за осложнений после пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба Государственного театра киноактёра Названа причина смерти актера из сериала «Счастливы вместе».

Россияне в Сети прощаются с актером Государственного театра киноактера Александром Исаковым, который скончался в возрасте 39 лет. «Светлый был человек, Саша»: россияне прощаются с актером из сериала «Счастливы вместе».

Стало известно, когда и где состоятся похороны скончавшегося в понедельник актера Александра Исакова. Стало известно, когда и где похоронят актера Александра Исакова.

Друзья и коллеги отказываются примириться со смертью актера Александра Исакова, скоропостижно скончавшегося, не дожив до 40 лет. «Чья вина: ошибка врачей или запустил Саша?» Близкие отказываются верить в смерть Исакова.

Актер Роман Печерский обвинил медиков в смерти своего друга актера Александра Исакова. Друг актера Исакова обвинил врачей в его смерти.

Решение РФ избавиться от американских облигаций ударило в «ахиллесову пяту» США. Россия нашла «ахиллесову пяту» США — СМИ.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием фуры и маршрутки возле ТЦ «Красная площадь» в Туапсе. Видео с места ДТП с участием фуры и маршрутки в Туапсе появилось в Сети.

Гитарист американской метал-группы Every Time I Die Джордан Бакли рассказал, как обрызгал фанатку пивом на концерте. Музыкант в США плюнул в поклонницу пивом и спас ей жизнь.

Российские следователи подвели итоги работы по расследованию катастрофы на Синае лайнера Airbus A321. Окончательной причиной трагедией назван теракт. СК РФ подвел итоги расследования авиакатастрофы A321 над Синаем.

Популярная группа Spice Girls вновь воссоединится и отправится в тур уже в текущем году. Группа Spice Girls объявила о воссоединении.