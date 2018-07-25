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Range Rover представил новый внедорожник для России
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    Range Rover представил новый внедорожник для России

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    Range Rover представил новый внедорожник для России

    Москва, 25 июля. Британская автомобилестроительная компания Land Rover, специализирующаяся на производстве автомобилей повышенной проходимости класса «премиум», представила внедорожник Range Rover 2019 модельного года. Как говорится в сообщении пресс-службы бренда, на российском рынке новинка появится уже в августе.

    Автомобиль оснастили адаптивным круиз-контролем с функцией Stop & Go, способной полностью остановить авто в экстренном случае, а после чего начать движение автоматически. Внедорожник также получил ассистент рулевого управления и многие другие системы безопасности и помощи водителю.

    Подкапотное пространство нового Range Rover занимает 4,4-литровый дизель SDV8, который работает с 8-секционной АКПП.

    Напомним, 12 июля компания Land Rover представила обновленный внедорожник Range Rover Sport.


     

    Автор: Тимур Румянцев
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