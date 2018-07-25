Россия призвала Киев не срывать режим разведения сил в Донбассе

Минск, 25 июля. Россия вновь призвала Украину не срывать режим разведения сил в Донбассе, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов после очередного заседания в Минске.

Дипломат уточнил, что российская сторона также призвала Киев вывести вооружения из Петровского и Золотого, а также обеспечить разведение сил и средств в районе станицы Луганская. В этом районе, как напомнил Грызлов, наблюдатели ОБСЕ фиксировали необходимые для разведения сил семидневные периоды.

На повестке переговоров группы, по его словам, была вынесена тема о возобновлении безналичных платежей между хозяйствующими субъектами по обе стороны линии соприкосновения». Именно эта форма, как пояснил он, должна обеспечить их безопасность и своевременность. Грызлов также уточнил, что особенно остро этот вопрос стоит при осуществлении оплаты за поставку воды.