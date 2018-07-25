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Россия призвала Киев не срывать режим разведения сил в Донбассе
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    Россия призвала Киев не срывать режим разведения сил в Донбассе

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    Россия призвала Киев не срывать режим разведения сил в Донбассе

    Минск, 25 июля. Россия вновь призвала Украину не срывать режим разведения сил в Донбассе, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов после очередного заседания в Минске.

    Дипломат уточнил, что российская сторона также призвала Киев вывести вооружения из Петровского и Золотого, а также  обеспечить разведение сил и средств в районе станицы Луганская. В этом районе, как напомнил Грызлов, наблюдатели ОБСЕ фиксировали необходимые для разведения сил семидневные периоды.

    На повестке переговоров группы, по его словам, была вынесена тема о возобновлении безналичных платежей между хозяйствующими субъектами по обе стороны линии соприкосновения». Именно эта форма, как пояснил он, должна обеспечить их безопасность и своевременность. Грызлов также уточнил, что особенно остро этот вопрос стоит при осуществлении оплаты за поставку воды.

    «Представители предприятий, обеспечивающих поставку воды в Луганск, продлили ныне действующее соглашение до августа следующего года», — добавил полпред в комментарии РИА Новости.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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