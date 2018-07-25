Израиль сообщил о сработавшем сигнале тревоги в районе Голанских высот

Иерусалим, 25 июля. Сирены воздушной тревоги сработали в среду в районе занятых Израилем Голанских высот. Об этом в среду сообщила армия обороны Израиля.

«Сирены звучат в региональном совете Голан (административная область на севере Израиля, которая включает в себя почти всю территорию Голанских высот — Прим. ФАН). Дополнительные детали будут сообщены позже», — пишет ЦАХАЛ в Twitter.

Sirens sounded in the Golan Regional Council. More details to follow. — IDF (@IDFSpokesperson) July 25, 2018

Накануне армия сообщила о запуске в сторону Израиля воздушных шаров с зажигательной смесью со стороны севера сектора Газа. Израильские ВВС открыли ответный огонь.

Напомним, что с 1944 по 1967 годы Голанские высоты входили в состав Сирии, однако Израиль захватил две трети этих территорий в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году власти Израиля в одностороннем порядке провозгласили свой суверенитет над Голанскими высотами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Израиль сбил самолет Су-22 ВВС Сирии, который выполнял операцию против боевиков в районе Голанских высот.