Меню
Политика
Израиль сообщил о сработавшем сигнале тревоги в районе Голанских высот
Технологии
Названы возможные цвета iPhone 9
Следующая новость
Загрузка...

    Израиль сообщил о сработавшем сигнале тревоги в районе Голанских высот

    58

    Израиль сообщил о сработавшем сигнале тревоги в районе Голанских высот

    Иерусалим, 25 июля. Сирены воздушной тревоги сработали в среду в районе занятых Израилем Голанских высот. Об этом в среду сообщила армия обороны Израиля.

    «Сирены звучат в региональном совете Голан (административная область на севере Израиля, которая включает в себя почти всю территорию Голанских высот — Прим. ФАН). Дополнительные детали будут сообщены позже», — пишет ЦАХАЛ в Twitter.

    Накануне армия сообщила о запуске в сторону Израиля воздушных шаров с зажигательной смесью со стороны севера сектора Газа. Израильские ВВС открыли ответный огонь.

    Напомним, что с 1944 по 1967 годы Голанские высоты входили в состав Сирии, однако Израиль захватил две трети этих территорий в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году власти Израиля в одностороннем порядке провозгласили свой суверенитет над Голанскими высотами.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Израиль сбил самолет Су-22 ВВС Сирии, который выполнял операцию против боевиков в районе Голанских высот.

     

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.