Полиция сработала жестко: Луценко отреагировал на гибель девочки из России в ДТП с киевским мажором

Киев, 25 июля. Украинский генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что взял под личный контроль расследование ДТП с летальным исходом в Киеве. Инцидент произошел накануне, жертвой аварии стала несовершеннолетняя.

«Дело о киевском ДТП, в котором погиб ребенок, взял под личный контроль», — написал Луценко в Facebook.

Он добавил, что украинские криминалисты взяли анализы у подозреваемого на алкоголь и наркотические вещества. Следствие подало в суд прошение о принудительном заборе образцов крови и волос водителя. Луценко отметил, что «полиция сработала жестко», как при инциденте в Харькове.

Как рассказали очевидцы корреспонденту Федерального агентства новостей, 24 июля молодой человек за рулем Hummer в Киеве сбил десятилетнюю девочку. Ребенок переходил дорогу со своей мамой на пешеходной переходе. От полученных травм девочка скончалась. Подозреваемый попытался скрыться места ДТП, но его задержали правоохранительные органы.

Мажором на Hummer с государственными номерами оказался бывший боксер, а ныне действущий владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл О. Во время задержания он оказывал сопротивление и угрожал полиции, кричал, что с ним поступают незаконно.

Впоследствии водителю предъявили обвинение в нарушении ПДД, что повлекло смерть пострадавшего. Известно, что погибшая была гражданкой РФ.

Сегодня на месте трагедии появились цветы, однако киевляне считают, что расследование до конца не доведут. Некоторые полагают, что дело замнут, как это произошло в Харькове, когда погибли шесть человек по вине врезавшейся в толпу мажорки.

«Вообще как-то выглядит, как будто дело пытаются замять. Ну, хоть цветы положили», — рассказал прохожий Сергей корреспонденту ФАН.

У импровизированного мемориала с цветами и грушками постояли двое мужчин, которые работают неподалеку. Несмотря на плохую погоду, они почтили память погибшего ребенка.