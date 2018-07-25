США подтолкнут Украину к выполнению «Минска-2»: эксперт рассказал, как Путин и Трамп придут к компромиссу

Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в Хельсинки обсуждали вопрос Украины, однако не смогли прийти к согласию, заявил государственный секретарь США Майк Помпео. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Они обсуждали Украину. Не нашлось большого количества пунктов, по которым их мнения бы сошлись. Президент [Трамп] был тверд в том, чтобы донести до мира мысль, что путь «Минска» [минских соглашений] — это верный путь продвижения вперед», — заявил Помпео.

Напомним, первые крупные переговоры Путина и Трампа прошли в 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе, а затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Жесткие переговоры

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в комментарии ФАН пояснил: слова госсекретаря США Майка Помпео направлены в первую очередь на внутреннюю американскую аудиторию. Цель этих слов — показать, что Дональд Трамп жестко вел переговоры с российским президентом, отстаивая западные позиции по целому ряду вопросов.

«После встречи Трампа и Путина в Хельсинки антитрамповские элиты начали очередной виток кампании против действующего американского президента. Многие американские СМИ, с которыми у Дональда Трампа очень сложные отношения, доказывали, что встреча с российским президентом была провалена. Арест российской гражданки Марии Бутиной также должен был напомнить, что Трамп имеет широкий бэкграунд общения с русскими еще со времен своей избирательной кампании», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, антитрамповские элиты и антитрамповски настроенные СМИ всячески пытаются слепить из Бутиной русскую шпионку, чтобы сорвать договоренности между Путиным и Трампом, а также создать повод для очередной кампании против действующего американского президента. Но если бы либеральные американские СМИ имели настолько большое общественное влияние, то Трамп просто не стал бы президентом. Поэтому стоит говорить о том, что в американском обществе все-таки отсутствует консенсус вокруг ареста Марии Бутиной, считает политолог.

«Что касается самих обсуждений Украины на встрече в Хельсинки, то к ряду соглашений Москва и Вашингтон все-таки пришли. Это касается и сохранения транзита газа через Украину, о чем просил Дональд Трамп и с чем согласился Владимир Путин, тем самым заверив западных коллег, что проект «Северного потока — 2» не оставит Киев без транзитных денег. Также обсуждалась тема независимых республик Донбасса. СМИ ранее уже писали, что Владимир Путин предложил Трампу провести в них референдумы. Хотя США и отказались от такой затеи, факт состоит в том, что Трамп и Путин готовы прийти к компромиссу по этой теме», — рассказал Евгений Валяев.

Аналитик отметил, что, по словам Помпео, Трамп на переговорах с Путиным подчеркивал, что путь выполнения положения «Минска-2» — это верный путь для движения вперед в донбасском конфликте. Такой же позиции придерживается и Москва. Единственная сторона, которая не исполняет минские соглашения — это Киев. То есть по этому вопросу у Путина и Трампа также схожие позиции, и задача российских дипломатов состоит в том, чтобы американская сторона подталкивала Украину к выполнению минских соглашений.