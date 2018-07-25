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Иностранцам разрешат находиться в Белоруссии без регистрации до 10 дней
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    Иностранцам разрешат находиться в Белоруссии без регистрации до 10 дней

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    Иностранцам разрешат находиться в Белоруссии без регистрации до 10 дней

    Минск, 25 июля. В скором времени граждане иностранных государств, которые будут приезжать в Белоруссию, смогут находиться в стране без регистрации в органах внутренних дел до десяти дней. Об этом рассказал представитель МВД республики Вадим Заборонок.

    По его словам, МВД подготовило проект закона, согласно которому прибывшие в Белоруссию иностранцы смогут находиться в стране без регистрации в органах внутренних дел до десяти дней. Заборонок отметил, что ведомство не видит рисков в увеличении сроков безвизового пребывания иностранцев в республике.

    «В большинстве своем в Республику Беларусь прибывают законопослушные иностранные граждане», — добавил он.

    Напомним, на данный момент белорусские власти проводят политику по облегчению въезда граждан иностранных стран в республику.

    Автор: Дарья Смолина
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