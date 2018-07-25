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Сирия: число погибших при теракте в Эс-Сувейде превысило 150 человек
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    Сирия: число погибших при теракте в Эс-Сувейде превысило 150 человек

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    Сирия: число погибших при теракте в Эс-Сувейде превысило 150 человек

    Дамаск, 25 июля. Число жертв теракта в сирийском городе Эс-Сувейда превысило 150 человек. Об этом сообщает информационное агентство Франс-Пресс со ссылкой на собственные источники.

    По данным источника, к настоящему моменту число жертв превысило 150 человек. Количество раненых достигло 178 человек. При этом источник добавил, что в дальнейшем количество жертв может увеличиться.

    Минувшим утром несколько террористов-смертников совершили самоподрыв в сирийском городе Эс-Сувейда. Один террорист привел в действие взрывное устройство на овощном рынке, второй был задержан местными жителями, однако боевику удалось подорвать себя.

    Позднее террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в сирийском городе Эс-Сувейда.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Артем Никулин
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