Мединский предложил создать российско-армянский Фонд кино

Москва, 25 июля. Глава Минкультуры России Владимир Мединский заявил, что РФ и Армения могут создать Фонд кино для поддержки совместных проектов.

У России и Армении есть много общих тем, которые могут лечь в основу будущих кинолент, считает Владимир Мединский. Он напомнил про фильмы «Землетрясение» и «Спитак», которые были позитивно встречены критиками. В связи с этим министр считает возможным создание Фонда кино для совместных проектов.

Фонд может стать как заказчиком, так и механизмом продвижения фильмов. И этот способ довольно простой, небюрократический, добавил Мединский. Он пояснил, что можно организовать экспертный совет при фонде, который будет решать, какие из картин достойны государственной поддержки.

«Это могут быть как социальные, так и коммерческие ленты», — добавил российский чиновник.

Мединский считает, что странам удастся охватить российскую и армянскую зрительские аудитории, а также помочь картинам выйти на международный уровень.