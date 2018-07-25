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«Цепная реакция между дураками»: Галанин отреагировал на отказ музыкантов от участия в «Нашествии»
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    «Цепная реакция между дураками»: Галанин отреагировал на отказ музыкантов от участия в «Нашествии»

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    «Цепная реакция между дураками»: Галанин отреагировал на отказ музыкантов от участия в «Нашествии»

    Москва, 25 июля. Известный российский рок-музыкант, лидер группы «Серьга» Сергей Галанин прокомментировал отказ ряда исполнителей от участия в фестивале «Нашествие». По его мнению, музыканты просто решили привлечь к себе внимание.

    «Ты творчеством говори, высказывай свои мысли… Такая цепная реакция между дураками», — заявил Галанин в интервью «Пятому каналу»

    Напомним, ранее стало известно, что коллективы «Йорш», «Элизиум», «Пошлая Молли» и «Порнофильмы» не примут участие в ежегодном фестивале «Нашествие». Кроме того, от выступления на рок-фестивале отказалась певица Монеточка.  

    Рок-фестиваль «Нашествие» проводят с 1999 года, последние девять фестивалей состоялись на территории поселка Большое Завидово в Тверской области. 

    Автор: Федор Веснин
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