Теперь станет ясно, кто действительно чеченец: Кадыров поддержал принятие закона о родном языке
Грозный, 25 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал принятие депутатами Государственной думы закона об изучении родного языка.
По мнению Кадырова, закон, обеспечивающий образование на родном языке, позволит людям определить, к какой национальности они себя относят.
«Повторяю свою позицию: чеченец, который не хочет учить родной язык, где бы он ни находился, не чеченец», — констатировал он.
Лидер республики добавил, что считал бы «самым большим и несмываемым позором» отказ в его семье от чеченского языка, на котором говорили Кунта-Хаджи Кишиев, Ташу-Хаджи Саясановский, Абузар Айдамиров, Ахмад Сулейманов.
«Что касается конкретно чеченского языка и чеченского народа, то теперь станет известно, кто же действительно чеченец, — заключил Кадыров. — Не может быть русским тот, кто не любит, не ценит и не гордится русским языком».
Госдума 25 июля на пленарном заседании поддержала в третьем чтении закон об изучении родных языков. Документ предусматривает возможность получения образования на родных языках из числа языков народов России.