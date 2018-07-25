Дамаск обвинил международные организации в невыполнении плана помощи Сирии

Москва,25 июля. Международные организации не до конца выполняют план помощи Сирии, оказывая его наполовину. Об этом заявил представитель министерства по делам национального примирения САР Ахмет Мунир.

По его словам, несмотря на то, что власти Сирии призывают организации придерживаться утвержденных планов, помощь стране оказывается не полностью.

«Реальное положение дел свидетельствует, что международные организации-доноры выполняют планы помощи не более, чем наполовину», — передает его слова РИА Новости.

Напомним, что ранее представитель Сирии при ООН Башар Джаафари попросил организацию помочь сирийцам, а не тратить деньги на ежемесячные расходы.