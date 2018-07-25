Ради убежища мигранты выдают себя за несовершеннолетних, геев и больных амнезией. Колонка Владимира Тулина

Журналист шведского издания Samnytt Егор Путилов опубликовал статью под названием Bernt försökte stoppa åldersfusket — kan förlora sin lägenhet («Бернт попытался остановить гигантскую волну — теперь теряет жилье»). Она посвящена истории Бернта Герлитца, 58-летнего дантиста со шведского острова Готланд.

Среди его пациентов были и обитатели приюта для одиноких несовершеннолетних беженцев, которым шведские власти предоставили право на бесплатное стоматологическое лечение, которого нет у граждан этой страны. Бернт Герлитц сказал журналисту: «У них был полностью выросший зуб мудрости, который бывает только у взрослых людей». После этого Бернт Герлитц известил миграционную службу о том, что восемь его пациентов из детского приюта давно уже являются взрослыми.

Швеция получила 35 000 «несопровождаемых несовершеннолетних» в 2015 году и десятки тысяч в годы до и после — больше, чем любая другая европейская страна. Они являются наиболее противоречивым элементом во всей иммиграционной проблеме, поскольку большинство из них намного старше, чем они утверждают. Часть из них 20-летние, есть и 30-летние, встречаются даже и 40-летние, пишет Путилов в своей статье. У некоторых из них седые волосы или залысины. Почти все они, как и беженцы в целом, утверждают, что «потеряли» свои паспорта в пути. У них есть стимул лгать, поскольку несовершеннолетние автоматически получают вид на жительство и размещаются в уютных домах с врачами по вызову и домашними менеджерами по уходу. Это дорого: средний «несопровождаемый несовершеннолетний» стоит [Швеции] 1 миллион крон в год. 35 000 человек, которые прибыли в 2015 году, обошлись дороже, чем годовой оборонный бюджет Швеции.

Тут можно еще добавить, что несовершеннолетние беженцы по шведским законам не могут быть депортированы из страны и не подлежат уголовной ответственности за большинство преступлений в силу своего возраста. В тюрьму они могут попасть только за очень тяжкое преступление.

Для них это важно, так как их любимое занятие в шведских школах — торговля наркотиками. Да и их одноклассницы регулярно жалуются в полицию на сексуальные домогательства. Интересно, что на официальных сайтах правительства Швеции отсутствует информация о количестве прибывших в страну несовершеннолетних без сопровождения после 2015 года. Это типичный метод европейской бюрократии: та информация, которая ей не выгодна — скрывается.

Часть из этих «детей» живет в шведских семьях, которые за это получают солидную компенсацию от государства. И среди них был один из разоблаченной дантистом Герлитцем восьмерки. Глава семьи быстро понял, что это грозит ему потерей доходов и добился того, что зубной врач был вначале отстранен от работы, а через две недели уволен. Официальной причиной увольнения стало «разглашение конфиденциальной информации о пациентах». В придачу ко всему местная пресса назвала его правым экстремистом; рассказало о «враге детей» и государственное телевидение SVT — не встречаясь с дантистом и не узнав его точку зрения. Была вынуждена уволиться с работы его жена — тоже зубной врач.

После такого пожилому дантисту было трудно найти себе новую работу и он обжаловал свое увольнение в суде. Суд проявил чудеса юридической эквилибристики и вынес решение, что «причин для увольнения не было, но руководство могло уволить Бернта Герлитца, так как он разгласил конфиденциальную информацию о своих пациентах, но при этом не нанес им вреда». Дантист был восстановлен на работе, получил 5000 крон (10 шведских крон примерно равны 1 евро) компенсации и зарплату за пропущенные шесть месяцев.

Однако руководство здравоохранения острова Готланд наняло одного из лучших шведских юристов и направило апелляцию в Высший суд по трудовым вопросам в Стокгольме. В результате Бент Герлитц был снова уволен и должен компенсировать органам здравоохранения судебные расходы в размере 450 тысяч крон. Если он не сделает этого в течение 30 дней, то у него отберут квартиру. В интервью Бент Герлитц сказал, что всегда считал, что защищен обществом. Однако теперь он обнаружил, что когда он столкнулся с несправедливостью — никто и ничто не могло помочь ему, и теперь он боится шведского государства.

Меня в этой истории поразил еще и такой факт: власти так и не проверили справедливость обвинений дантиста в адрес мигрантов, выдающих себя за детей. Это пример того, как наказывают не тех, кто обманывает Швецию, а тех, кто пытается разоблачить обманщиков. Яркая иллюстрация разгула толерантности в этом скандинавском королевстве. Там мигранты, чьи «заслуги» перед страной начинаются и заканчиваются незаконным пересечением ее границы, явно имеют значительно больше прав, чем коренные жители, которые платят налоги.

Честный шведский дантист оштрафован, а миллионы мигрантов продолжают безнаказанно нарушать границы ЕС. Слышал ли кто-нибудь из вас, чтобы хоть один мигрант хоть в одной стране ЕС был наказан, например, за то, что давал ложные сведения о себе с целью незаконного получения социального пособия? Я лично нет. При этом соответствующие статьи в уголовных кодексах стран ЕС есть, но к мигрантам их не применяют. Максимальное наказание для них — лишение социального пособия, если выяснится, что оно получено незаконно, так что мигранты в любом случае ничего не теряют. Их даже не заставляют вернуть деньги, которые они уже получили.

Проблема с лжедетьми легко решается: возраст можно определить по зубам и по костям кистей рук — вероятность ошибки 12%, а по костным тканям коленей и лодыжек, рост которых прекращается к 24 годам, вероятность ошибки составляет 3%. Так и делают в Дании и Норвегии. Но шведские власти делают такие экспертизы только в крайних случаях, не желая «травмировать психику ребенка недоверием», «проявлять действия, характерные для расистских государств», «тратить по 500 евро на экспертизу». Экспертиза в Швеции была проведена всего у 2481 заявившего о своем несовершеннолетии. Установлено, что 2002 из них старше 18 лет. Тот факт, доля обманщиков составляет около 80%, почему-то никого из руководителей миграционных властей не заинтересовал.

В результате получается очень интересная картина. Просматривая официальные сайты шведского правительства, я наткнулся на фотографии посещения премьер-министром Стефаном Левеном приюта для детей-беженцев. На фото его окружают «дети», которые выглядят старше, чем у нас выпускники военных училищ. Подобные «дети» и на фото, где депутат Улав Хольст привез их в шведский парламент. В любой восточноевропейской стране такие фото вызвали бы массовый смех над идиотизмом премьера и депутата — а в Швеции явно руководствуются принципом «не верь глазам своим», и ясно, что шведская душа еще более загадочная, чем русская.

О ситуации с мигрантами Федеральное агентство новостей рассказывало своим читателям еще два года назад в статье «Конец шведской идиллии: мигранты убивают и насилуют, пока СМИ врут про толерантность».

С тех пор ситуация только ухудшилась, а Швеция по-прежнему занимает первое место по соотношению количества мигрантов к населению страны. После нее идет Германия, где ситуация с «одинокими детьми-беженцами» аналогична шведской. Здесь им тоже предпочитают верить на слово и проверяют только иногда и только в Берлине. При этом лжедетей здесь даже больше и они имеют неофициальное название «бородатые мальчики».

Тут произошел и ряд трагических эпизодов с активным участием тех, кого немецкие миграционные власти вопреки очевидным фактам считают детьми. Самый известный из них — убийство в октябре 2016 года во Фрайбурге 19-летней Марии Ланденбургер. Первоначально было объявлено, что ее вначале изнасиловал, а потом утопил в реке 17-летний афганец Хусейн Хавари, который прибыл в Германию год назад и был поселен в немецкую семью. Искать работу и учить язык он не стал и проводил время в барах с земляками. Причину совершения преступления он объяснил плохим настроением: в тот вечер он покурил гашиш, а затем пришел в бар, где не стал платить за выпитый алкоголь, и его выкинули оттуда, испортив наслаждение от жизни в Германии.

Так как отец убитой Клеменс Ланденбургер — заместитель главы юридического отдела Европейской Комиссии правительства ЕС, было проведено тщательное расследование преступления. Выяснилось, что еще в 2013 году Хусейн Хавари уже пытался убить женщину, сбросив ее с высокой скалы в море на греческом острове Корфу, но она осталась жива. За это он получил 10 лет тюрьмы, но через 2,5 года его освободили и он отправился в Германию. По документам уголовного дела он родился 1 января 1996 года. То есть получается, что он отправился из Греции 19-летним, а прибыл в Германию 16-летним. Следователи не поленились отправиться в Афганистан и нашли там отца убийцы. Он рассказал, сколько лет его сыну, и предоставил подтверждающие это афганские документы. «Бородатому мальчику» вместо 17 оказалось 33 года!

Верх толерантности продемонстрировал отец убитой. Он призвал всех в память об убитой дочери, которая в свободное время бесплатно помогала в лагере для беженцев, делать то же самое, а также помогать мигрантам финансово. Он сумел превзойти даже Селин Герен, которая после того, как 27 января 2016 года в городе Манхайм ее изнасиловали сразу три сирийских мигранта, заявила, что «счастлива», так как «эти трое смогли избежать ужасов войны в Сирии, не утонули по пути и смогли добраться до Германии». Более того, Герен заявила, что опасается за их жизнь, так как в Германии есть проявления расизма.

Особенно впечатляют ее заключительные слова, обращенные к насильникам после изнасилования: «Вы — не проблема, вы — великолепные люди, которые ищут свободу и безопасность так же, как все. Спасибо вам, что пришли в Германию!».

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала убийство Марии Ланденбургер «изолированным случаем». Следующий подобный случай с «ребенком-беженцем» произошел в декабре 2017 года в городе Кандель, федеральная земля Рейнланд-Пфальц — там афганец Абдула Мобин Дауд в магазине в присутствии десятков свидетелей зарезал свою 15-летнюю одноклассницу. В ходе следствия выяснилось, что афганцу не 15, а 20 лет.

Поражает позиция жителей Германии и Швеции, которых совсем не беспокоит, что взрослые мужчины с такой репутацией сидят за партами с их 15-17-летними дочерьми. В Восточной Европе родители бы выставили пикеты у входа в школу. В полицию от школьниц поступает огромное число жалоб о сексуальном домогательстве, но точное их количество нигде не сообщается. При этом ответные действия полиции ограничиваются профилактическими беседами с мигрантами, да и то не всегда. Таким образом фальшивые дети лишний раз убеждаются в своей безнаказанности.

Мигрант из Ирака Аббас Нурали, которому якобы было 12 лет, ходил в школу в южном районе Берлина, чтобы продавать там наркотики. Так как он всегда носил с собой нож, электрошокер, дубинку и газовый баллончик, то учителя не только его не ругали, но даже боялись ему сделать замечание. Он мог свободно выйти из класса во время урока. Он регулярно избивал одноклассников, но однажды перестарался, и двое из них попали в больницу. Только после этого Аббасом Нурали всерьез занялись немецкие власти. Весной 2017 года выяснилось, что ему не 12, а 19 лет, и он бывший активный боевик «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), а полиция заявила, что к тому моменту зарегистрировала его противоправные действия более 100 раз.

Если случится чудо, и с помощью обязательных медицинских исследований проблема «бородатых мальчиков» будет решена, то на подходе еще несколько методов получения статуса беженца в обход закона. В Швеции, например, самозабвенной и безграничной любовью пользуются не только мигранты, но и представители сексуальных меньшинств. Федеральное агентство новостей посвятило этому статью «Как выглядит страна победившей толерантности: диктат геев и лесбиянок, унижение мужчин и женщин, русофобия и страх».

Похоже, любой, кто объявит о своей нетрадиционной ориентации, может рассчитывать на поддержку влиятельного ЛГБТ-сообщества. К тому же в некоторых арабских странах до сих пор предусмотрено наказание за гомосексуализм, и по европейским законам депортировать в такие страны людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией нельзя. В отличие от возраста, сексуальную ориентацию медицинскими исследованиями установить нельзя. Этим уже начали пользоваться и в Германии. Там еще в январе 2016 года привлеченный к уголовной ответственности марокканец избежал последующей депортации на родину, произнеся два волшебных слова: «Я — гомосексуалист». То, что к ответственности он был привлечен за попытку изнасилования немецкой женщины, никого не смутило.

Все чаще работники миграционных служб слышат от мигрантов истории о том, что по дороге в страны Западной Европы они ударились головой и теперь не помнят, кто они и откуда. Конечно, заболевание амнезией официально никаких привилегий не дает — но зато исключает депортацию в случае отказа в получении статуса беженца. В какую страну депортировать-то?

А вот еще интересная информация: в июне 2018 года стало известно, что из всех прибывающих в ЕС мигрантов только 7% являются настоящими беженцами. И известила об этом официальная статистическая организация ЕС — Eurostat. Таким образом, получается, что для того, чтобы помочь одному беженцу, надо кормить еще 14 иждивенцев. Однако никаких решительных мер после получения такой информации принято не было.

Когда я смотрю на отношения властей Швеции и Германии с мигрантами, то почему-то все время вспоминаю строчки Александра Сергеевича Пушкина: «Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!». К какой из двух сторон это относится, думаю, ясно.

1 Организация запрещена на территории РФ.