Жизненно важные цифры. Правда о том, как меняется здоровье россиян

В 2017 году в России был отмечен самый низкий уровень смертности за последние 20 лет. Сохранить удалось на 63,6 тысячи жизни больше, чем в 2016 году. Данные Росстата и Минздрава свидетельствуют о том, что случайностью этот рекорд не является. Рост излечимости заболеваний и снижение количества трагических случаев на дорогах — уже тенденция, которая будет продолжаться и дальше.

Так, к 2024 году смертность по прогнозам снизится на 160 тысяч случаев. Это плюс 160 тысяч жизней. Такое количество россиян, например, проживают в Пятигорске, Сызрани, Уссурийске и многих других городах.

«Говорить о таких вещах всегда грустно», — признался президент России Владимир Путин в разговоре с волонтерами, когда рассуждал о среднем периоде жизни людей на пенсии.

Грустно, потому что любая мысль о смерти неприятна сама по себе, вне зависимости от того, в каком возрасте заканчивается жизнь человека. Мы не любим и не хотим думать об этом. Но, как отметил глава государства, делать это порой просто необходимо — «нужно оперировать конкретными вещами и реальными профессиональными прогнозами».

О конкретных вещах и реальных прогнозах Владимир Путин говорил 23 июля с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Согласно майскому указу президента, уже через шесть лет, к 2024 году, ожидаемая продолжительности жизни в стране должна достигнуть 78 лет, а к 2030 году подняться до 80 лет.

Но вот как? Вопрос, интересующий сегодня каждого, кто так или иначе примеряет на себя новые параметры выхода на пенсию, которые обсуждаются в Государственной Думе.

Чтобы достичь этих показателей, в первую очередь надо снизить смертность во всех возрастных группах. По словам Скворцовой, «показатели, которых мы будем стараться достичь, даже лучше самых оптимистичных прогнозов». И если Росстат говорит о «минус 160 тысяч смертей» к 2024 году, то у Минздрава еще более амбициозные планы — снизить смертность на 228 тысяч человек. Это уже даже не Пятигорск. Это масштабы целого Сыктывкара или Нальчика.

Выполнить такую задачу, по словам Скворцовой, можно с помощью трех основных программ. Во-первых, борьбой с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая даст наибольший вклад в увеличение продолжительности жизни. Дело в том, что именно этот вид заболеваний уже многие десятилетия является в России основной причиной смерти людей. 47% всех смертей в 2017 году происходили из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это по-прежнему очень много, но подвижки уже есть, причем заметные.

Показатель 2017 года — самый низкий, начиная с 1970-го года. Заметное снижение началось с 2010 года, когда сердечно-сосудистые заболевания составляли причину 57% ухода из жизни. Что означает это сокращение на 10%? То, что такие заболевания стали чаще и успешнее лечиться и то, что вырос процент кардиохирургических удачных операций в тех случаях, когда они были необходимы.

Во-вторых, снизить показатели смертности можно с помощью борьбы с онкологическими заболеваниями. Новообразования — вторая по частоте случаев причина, по которой люди не доживают до старости. Но и тут есть изменения. Если в 2016 году рак унес жизни 160 958 мужчин и 138 694 женщин, то в 2017 году эти печальные показатели удалось сократить до 157 451 у мужчин и 137 136 у женщин. Конечно, этого пока мало, но онкология становится одним из приоритетов Минздрава. Уже разработаны новаторские персонифицированные онковакцины, не имеющие аналогов в мире. Уже есть положительные результаты их применения, когда «коктейль» из белковых препаратов вызывал регресс раковой опухоли. Как отметила Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным, по лечению онкологических заболеваний Россия уже находится практически на одном уровне с Европой. И главная сложность — не столько в излечимости, сколько в ранней диагностике таких болезней. Неслучайно и сам президент в своем указе поручил разработать меры по такому раннему выявлению.

«Мы поставили к 2024 году цель — достичь европейских показателей, так скажем, чуть выше их сегодняшнего уровня, – сообщила Скворцова. – Мы разработали программу, более 60 наших ведущих профессоров, онкологов, радиологов, радиофизиков, радиохимиков и так далее. Если сумеем ее реализовать, мы всю российскую медицину выведем на качественно иной уровень».

В чем будет заключаться этот качественно новый уровень? В первичном звене здравоохранения, на уровне поликлиник, формируется «тотальная настороженность через онкоскрининги». То есть при любом осмотре, при любых анализах, какой бы ни была причина их сдачи, врачи параллельно будут проверять человека и на наличие онкологических показателей. В том числе — в рамках диспансеризации и профилактических осмотрах.

К слову об осмотрах. В прошлом году диспансеризацию прошли 48,5 млн человек, вместе с профилактическими осмотрами — 58,4 млн человек. К 2021 году Минздрав планирует выйти на уровень более чем 80 млн осмотров, а в 2024 году профилактические осмотры затронут 90% населения, то есть более 130 млн человек. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже предложила, чтобы за диспансеризацию трудящихся законодательно отвечали работодатели, что опять-таки актуально в сфере возможных пенсионных изменений.

Вернемся к грустном разговору о смертности и к цифрам, которые позволяют сделать этот разговор чуть менее печальным. Еще одна причина, которую статистики и медики относят к «основным» — болезни органов дыхания (в том числе, туберкулез). Здесь достигнуты самые низкие показатели смертности, начиная с 1965 года! И снова тенденция, а не случайность: в 2014 году — 78312 случаев, в 2015 году — 75813, в 2016 году — 70332, в 2017 году — 62032. Снижение наблюдается и у мужчин, и у женщин. Обратите внимание, на 10 000 больше жизней только за один год.

За последние три года отмечено снижение смертности и от болезней органов пищеварения и у мужчин, и у женщин. И от так называемых внешних причин, к которым относят дорожно-транспортные происшествия, убийства и добровольный уход из жизни. А о том, что в 2017 году в России установлены исторические минимумы по младенческой и материнской смертностям, писали уже все СМИ.

Точные программы реализации новых национальных проектов, в том числе проекта «Здравоохранение», правительство озвучит осенью. И, возможно, эти документы станут гораздо более важными, чем поправки в пенсионные законодательные акты. Люди не боятся работать, россияне никогда не отличались ленью и склонностью к безделью. Да и убивает не работа, а болезни. Люди просто хотят гарантий того, что начавшиеся позитивные изменения будут продолжены и дальше. Что их здоровье станет в центре внимания и заботы государства.