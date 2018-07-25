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Пушков объяснил, зачем Геращенко сорвала заседание по Донбассу в Минске
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    Пушков объяснил, зачем Геращенко сорвала заседание по Донбассу в Минске

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    Пушков объяснил, зачем Геращенко сорвала заседание по Донбассу в Минске

    Москва, 25 июля. Российского сенатора Алексея Пушкова не удивила новость о том, что представитель Украины Ирина Геращенко сорвала заседание гуманитарной подгруппы в Минске. По его мнению, Киев специально посылает такого рода «переговорщиков» на переговоры по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины для срыва соглашений.

    «Не удивлен: знаю ее по ПАСЕ, где она вела себя, как невменяемая, — написал Пушков в своем twitter-аккаунте, комментируя хамство Геращенко. — Такого рода «переговорщики» способны только войну объявлять. Киев и направляет их для срыва соглашений».

    Как сообщила ранее руководитель рабочей группы Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева, Геращенко, опоздав на час, «начала свое выступление с антироссийской риторики, не имеющей и близко отношения к обсуждаемым вопросам». При этом Геращенко покинула заседание после того, как словесно оскорбила представителя Донецкой народной республики Дарью Морозову.

    Экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что такое поведение представителя Киева на заседании Трехсторонней контактной группы не было случайным.

    Автор: Тимур Румянцев
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