Пушков объяснил, зачем Геращенко сорвала заседание по Донбассу в Минске

Москва, 25 июля. Российского сенатора Алексея Пушкова не удивила новость о том, что представитель Украины Ирина Геращенко сорвала заседание гуманитарной подгруппы в Минске. По его мнению, Киев специально посылает такого рода «переговорщиков» на переговоры по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины для срыва соглашений.

«Не удивлен: знаю ее по ПАСЕ, где она вела себя, как невменяемая, — написал Пушков в своем twitter-аккаунте, комментируя хамство Геращенко. — Такого рода «переговорщики» способны только войну объявлять. Киев и направляет их для срыва соглашений».

Сообщают, что вице-спикер Рады Ирина Геращенко сорвала заседание Минский группы по Донбассу. Не удивлён: знаю её по ПАСЕ, где она вела себя, как невменяемая. Такого рода «переговорщики» способны только войну объявлять. Киев и направляет их для срыва соглашений. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 25, 2018

Как сообщила ранее руководитель рабочей группы Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева, Геращенко, опоздав на час, «начала свое выступление с антироссийской риторики, не имеющей и близко отношения к обсуждаемым вопросам». При этом Геращенко покинула заседание после того, как словесно оскорбила представителя Донецкой народной республики Дарью Морозову.

Экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что такое поведение представителя Киева на заседании Трехсторонней контактной группы не было случайным.