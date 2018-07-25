Меню
Новороссия
Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет 22 августа — ДНР
Технологии
Названы возможные цвета iPhone 9
Следующая новость
Загрузка...

    Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет 22 августа — ДНР

      /  Обновлено: 
    48

    Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет 22 августа — ДНР

    Донецк, 25 июля. В Донецкой народной республики заявили, что следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет 22 августа. Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь полпреда Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина.

    «Заседание контактной группы подошло к концу​​​. Следующая встреча переговорщиков состоится 22 августа», — написала она.

    Напомним, четыре года назад Киев начал вести военную кампанию против республик Донбасса, когда ДНР и ЛНР заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске. Группа приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако перестрелки между сторонами продолжаются, несмотря на принятые соглашения.

    По последним данным в ходе конфликта на востоке Украины погибли более 10 тысяч человек.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.