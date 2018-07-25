Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет 22 августа — ДНР

Донецк, 25 июля. В Донецкой народной республики заявили, что следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет 22 августа. Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь полпреда Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина.

«Заседание контактной группы подошло к концу​​​. Следующая встреча переговорщиков состоится 22 августа», — написала она.

Напомним, четыре года назад Киев начал вести военную кампанию против республик Донбасса, когда ДНР и ЛНР заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске. Группа приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако перестрелки между сторонами продолжаются, несмотря на принятые соглашения.

По последним данным в ходе конфликта на востоке Украины погибли более 10 тысяч человек.