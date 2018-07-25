Донбасс сегодня: Киев готовит армию к долгой войне, Наев обучает «офицерское стадо» для ВСУ

Донбасс, 25 июля. Штаб ООС готовит офицерский состав и саперов для ВСУ на перспективу. Бойцы ВСУ распродают военные склады и сводят счеты с жизнью из-за долгов. Украинская разведка дискредитирует армии ЛНР и ДНР. Последние новости Новороссии в обзоре корреспондента Федерального агентства новостей.

Киев готовится воевать всерьез и надолго

Об этом свидетельствуют свежие разведданные, озвученные в оперативном командовании Донецкой народной республики. Согласно оперативной информации, на базе третьего отдельного полка спецназа в Кировграде штаб Операции объединенных сил организовывает курсы по минно-взрывному делу. Курсы будут проходить до конца зимы 2019 года.

Запланированная подготовка специалистов соответствующего профиля производится по военным стандартам Североатлантического альянса. Подготовленные кадры весной следующего года пополнят ряды передовых подразделений украинской армии на Донбассе.

Наев готовит «офицерское стадо»

Другим косвенным подтверждение вышеозвученного тезиса является программа «Лидерских курсов» министерства обороны Украины по подготовке офицеров для Вооруженных сил Украины. После ускоренных курсов, которые длятся год, новоявленные офицеры получают квалификацию офицера управления тактического уровня и звание младшего лейтенанта.

В оперативном командовании ДНР отметили, что квалификационные требования для будущих офицеров практически отсутствуют, и на «Лидерские курсы» можно попасть и с психическим расстройством, и с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. По задумке командующего объединенными силами Киева генерала Сергея Наева, данная программа позволит улучшить ситуацию с некомплектом в передовых частях в Донбассе.

В оперативном командовании такой подход Киева назвали подготовкой необученного «офицерского стада», которое после прохождения курсов двинется в Донбасс командовать рядовым составом, не зная, как это делается. Ведь подготовка за год командира взвода, если он еще к тому же и судимый, — мероприятие весьма сомнительное.

Бойцы ВСУ распродают склады РАВ

Печальная ситуация в украинской армии и с денежным и продовольственным обеспечением. Несмотря на заявленные украинским президентом высокие суммы денежного содержания и надбавок за боевые задания, в условиях окопной войны украинские военные зачастую не видят и «основной зарплаты».

К примеру, в передовых подразделениях 24-й бригады ВСУ под Горловкой сложилась критическая ситуация. Речь идет о торговле оружием с военных складов бригады. На это военнослужащие идут для того, чтобы хоть как-то прокормить себя и свои семьи, передает оперативное командование ДНР.

Недавно в ходе проверки комиссией вышестоящего штаба оперативно-тактической группировки «Север» передовых подразделений бригады, была обнаружена недостача в 52 автомата Калашникова. Также стал известен случай самоубийства солдата данной части 22 июля из-за отчаянного положения и невозможности выплатить банковские кредиты и рассчитаться по долгам. Это и есть настоящее лицо «сильнейшей армии на континенте».

Штаб ООС готовит кадровые решения

В зоне ответственности народной милиции ЛНР наблюдают аналогичную ситуацию в подразделениях украинской армии. В печально известной 14-й механизированной бригаде ВСУ комиссией вышестоящего штаба выявлена серьезная недостача вооружений и военной техники, масштабные хищения ГСМ. Кроме того, возбуждено десять уголовных дел по факту дезертирства и одно — по факту доведению бойца до самоубийства.

После получения результатов предварительной проверки, в штабе силовой операции командира бригады полковника Войченко взяли на карандаш и вынесли на обсуждение вопрос о соответствии им занимаемой должности.

Украинские СМИ: «Среди боевиков «ЛДНР» растет число мародеров»

Главное управление украинской военной разведки (ГУР МОУ) выпустило сегодня несколько сообщений, дискредитирующих республики Донбасса. Соответствует ли их содержание реальному положению дел, разбирался корреспондент ФАН.

Согласно первой части доклада ГУР МОУ, военнослужащим ДНР якобы запретили расторгать контракты и не отпускают их на гражданку по истечении сроков. Данную информацию корреспонденту ФАН не подтвердили ни в самом штабе республиканской армии, ни знакомые военнослужащие ВС ДНР.

Более того, данный факт невозможен именно по причине отсутствия в ДНР срочного призыва, все военнослужащие республиканских сил, хоть иностранцы, хоть местные — добровольцы. Тем более в военных контрактах не предусмотрена «функция» автоматического их продления без согласия самого военнослужащего.

Что касается «возросших случаев мародерства и грабежей», якобы фиксируемых в обоих армейских корпусах, корреспондент ФАН связался с собственными источниками в Генеральных прокуратурах ЛНР и ДНР, а также с сотрудниками правоохранительных органов республик из МВД. Стоит отметить, что статистика по данному вопросу является закрытой, но собеседники ФАН в неформальном общении уверили в том, что приведенные украинским ГУР МОУ данные вовсе не соответствуют действительности.