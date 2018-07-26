«Никакой Паниной там близко не было»: пиарщик прокомментировал заявление «мадам Леруа» о Сочи-2014

Генеральный директор PR-агентства SPN Communications Андрей Баранников в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал очередное громкое заявление Галины Паниной, бывшего PR-директора компании «Леруа Мерлен» и автора тренингов по ораторскому мастерству.

Напомним, 21 июля в Facebook она опубликовала пост о своей ведущей роли в подаче заявки на проведение Олимпиады-2014 в Сочи и организации самих Олимпийских игр. Свой текст Галина Панина, ставшая скандально известной во время ЧМ-2018, завершила эмоциональными обвинениями.

«Что, «патриоты», слабо это репостить? Юденич, Киселев, Соловьёв, Гоблин и все к ним примкнувшие, «пиарщики» Баранников, Терехов и иже с ними — да вернется вам яд ваш бумерангом. Вы — не Россия и не смейте вещать от имени всех. Вы — не население страны, вы — ржавчина на его теле», — объявила пиарщица.

Сам Андрей Баранников, оказавшийся в числе тех, кого оскорбила Галина Панина, узнал об этом посте от корреспондента ФАН.

«Я не читаю ее Facebook, мне это мало интересно, честно говоря. Я ее заранее извиняю, да и бог ей судья. Я очень хорошо знаю команду людей, которые привезли Олимпиаду в Сочи, начиная с господина [председателя правления «Газпром-Медиа Холдинга» Дмитрия] Чернышенко и иже с ними — никакой Галины Паниной там и близко не было», — прокомментировал выпад своей коллеги Андрей Баранников.

Напомним, бывший PR-директор «Леруа Мерлен» Галина Панина была уволена из компании после своего нашумевшего поста в Facebook о якобы «сожжении девушки в Ново-Переделкино пьяными фанатами в угаре «победобесия».

Тогда Андрей Баранников высказался по этому поводу на своей странице в этой же социальной сети.

«Думаю, что эта ситуация очень сильно бьет по репутации профессии в целом — любой здравомыслящий человек, познакомившись с ситуацией и биографией автора, в очередной раз выскажется на тему «пиарщиков-бездельников, которые творят глупости, страдая от избытка свободного времени и чувства собственной неполноценности», — написал Баранников в своем посте.

При этом в том же посте он призвал пользователей воздержаться от «публичных оскорблений и травли в адрес Галины». Однако, как показало дальнейшее развитие событий, сама Галина Панина этот жест не оценила.