Booking после скандала с банковскими картами клиентов заявил о собственном расследовании

Москва, 25 июля. Руководство международного сервиса бронирования гостиниц Booking после обвинений клиента в раскрытии данных его банковской карты заявило о проведении собственного расследования. При этом в пресс-службе компании напомнили и об ответственности отелей за соблюдение стандартов безопасности.

По словам представителей сервиса, приватные данные банковских данных клиентов проходят защиту на платформе с двухфакторной идентификацией, а все партнеры соглашаются с условиями сервиса по защите данных путешественников

«В тех редких случаях, когда мы получаем сообщения о ненадлежащих действиях партнеров, мы, как и в этом случае, незамедлительно проводим расследование», — заявили сотрудники Booking в ответ на запрос агентства Nation News.

Заявления представителей сервиса об ответственности отелей прокомментировал экcперт в сфере информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий. По его словам, сообщения о подобных нарушениях появлялись и раньше, однако в случае жалобы путешественника, остановившегося в отеле в Малайзии, это действительно нарушение со стороны объекта размещения.

«Это проблема отеля и пользователь ничего тут сделать не может. Никто не должен видеть никакие распечатки с персональными данными, тут можно пожаловаться менеджеру отеля, но вряд ли это изменит ситуацию», — заявил он в комментарии Nation News.

Лукацкий уточнил, что в случае, если речь идет об отеле в России, клиент может также обратиться в Роскомнадзор, а если инцидент произошел в Европе, то к местному уполномоченному по кибербезопасности.

«Но блокировать карточку каждый раз, когда она где-то светится, — несколько избыточная осторожность, это стоит делать лишь при подозрении на хищение», — добавил он.

Напомним, с жалобой на Booking на сайте Pikabu выступил пользователь под ником Oyshoboy. По его словам,прибыв в отель в Малайзии, где бронировал номер через этот сервис, обнаружил на ресепшене лист бумаги, с напечатанными на нем номером своей карты, кодом CVV и другими приватными данными. Поразило его и то, что служащий отеля просто списал деньги с его карты, не попросив ввода пин-кода, после этого он вынужден был заблокировать карточку.