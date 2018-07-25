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Богданов провел встречу с новым послом Южного Судана
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    Богданов провел встречу с новым послом Южного Судана

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    Богданов провел встречу с новым послом Южного Судана

    Москва, 25 июля. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с новым послом Южного Судана в РФ Чол Тонг Маяй Джангом в Москве, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

    На встрече дипломаты обсудили ряд актуальных вопросов, а также тему сотрудничества России и Южного Судана в разных областях, в частности в торгово-экономической сфере.

    «Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Джубы на укрепление конструктивного взаимодействия в ООН и на других международных площадках», — говорится в сообщении.

    Стороны также обменялись мнениями по поводу ситуации в Южном Судане и перспективах урегулирования внутреннего конфликта в стране.

    Напомним, кровопролитный вооруженный конфликт продолжается в Южном Судане с 2013 года. Страна отделилась от Судана двумя годами ранее.  

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Совет безопасности ООН  в июле этого года принял резолюцию по запрету поставок оружия в Южной Судан.

    Автор: Дарья Смолина
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