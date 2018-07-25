Москва, 25 июля. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с новым послом Южного Судана в РФ Чол Тонг Маяй Джангом в Москве, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

На встрече дипломаты обсудили ряд актуальных вопросов, а также тему сотрудничества России и Южного Судана в разных областях, в частности в торгово-экономической сфере.

«Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Джубы на укрепление конструктивного взаимодействия в ООН и на других международных площадках», — говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по поводу ситуации в Южном Судане и перспективах урегулирования внутреннего конфликта в стране.

Напомним, кровопролитный вооруженный конфликт продолжается в Южном Судане с 2013 года. Страна отделилась от Судана двумя годами ранее.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Совет безопасности ООН в июле этого года принял резолюцию по запрету поставок оружия в Южной Судан.