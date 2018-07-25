Сирия обещает ответить Израилю за сбитый самолет: после террористов САР покинут оккупанты

Представитель официального сирийского руководства пообещал, что Дамаск в скором времени ответит на очередной акт агрессии со стороны Израиля, который накануне сбил бомбардировщик Су-22 ВВС САР в районе Голанских высот. Об этом сообщил ливанский новостной центр El Nashra. Подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

В интервью ливанскому порталу неназванный источник в правительстве Сирии заявил, что Дамаск не торопится вступать в полномасштабную войну с Тель-Авивом, добавив при этом, однако, что «ответные действия на уничтожение самолета не заставят себя долго ждать».

Истребитель Су-22, выполнявший боевой вылет против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на юго-западе САР, разбился вчера днем в результате удара израильской зенитной ракеты. По заявлению Тель-Авива, сирийский самолет якобы оказался в воздушном пространстве Израиля.

Напомним, еврейское государство до сих пор считает Голаны своей территорией, несмотря на решение Совбеза ООН, признавшего эту горную область частью Сирии, незаконно аннексированной израильской армией.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев выразил мнение в комментарии для ФАН, что Израиль всеми силами стремится не дать Сирии очнуться от криза и вооруженных действий. По его мнению, Тель-Авив хотел бы видеть соседнюю республику слабой и не способной отразить его притязания на укрепление влияния в регионе.

«Израильтяне не желают мириться с тем, что САР возвращается, что внутри страны налаживается мир. Их надежды на то, что Сирия исчезнет как государство, и Израиль тем самым сможет повысить свою значимость на Ближнем Востоке, не оправдались. Арабская республика была катастрофически ослаблена и истекала кровью, однако при помощи России и Ирана она начала свое возрождение», — отметил эксперт.

Пройдя через войну, приобретя сильных союзников и почти восстав из мертвых Дамаск в будущем способен существенно изменить расстановку сил в ближневосточной политике. Несомненно, Тель-Авив уже теперь чувствует серьезного конкурента в лице постоянного соперника и, кроме того, с сожалением для себя констатирует укрепление САР в военном плане.

«Израиль понимает, что Сирийскую арабскую армию (САА), которая воевала с террористами на протяжении семи лет, в случае эскалации конфликта победить будет сложно. Теперь Дамаск серьезно закалился в боях, пройдя через множество испытаний, и если он захочет, то будет в силах всерьез претендовать на то, чтобы вернуть оккупированные Голаны военным путем. Тем более что укрепляется сотрудничество Сирии с Ираном, который еще даже более жестко настроен по отношению к Тель-Авиву», — подчеркнул наш собеседник.

Он считает, что необходимость прямых столкновений, действительно, может возникнуть, поскольку еврейское государство само провоцирует эскалацию конфликта подобными регулярными актами агрессии.

«Своими действиями Израиль пытается обозначить свое влияние в регионе и не дать Сирии укрепляться (прежде всего — на южной границе). В этом плане он настроен радикально и воинственно. Вместо того чтобы решать вопросы за столом переговоров непосредственно с Дамаском, Тель-Авив всегда действует таким наглым образом, пользуясь тем, что САР пока не окрепла окончательно», — добавил политолог.

Тем не менее, предполагает он, после окончательного завершения военных действий и мощного прогресса в развитии мирной жизни Дамаск, несомненно, вспомнит обо всех агрессивных выпадах Израиля, число которых за время кризиса перевалило за 100.

«Тель-Авив опасается, что как только Сирия достаточно укрепиться и добьет террористов, может встать вопрос о возвращении Голанских высот. После окончательной ликвидации остатков ИГИЛ1 и других группировок правительственные силы, скорее всего, продолжат и дальше заниматься освобождением своей страны, но уже не от боевиков, а от иностранных оккупантов. То есть от сил так называемой антитеррористической международной коалиции, которая на самом деле должна называться оккупационной антисирийской коалицией», — заметил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.