Срыв в Минске не случаен: большой провал в Донбассе Киев маскирует хамством

Представитель Киева Ирина Геращенко сорвала заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске. Политологи и политики уверены, что ее поведение было продуманным изначально.

Как сообщила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева, Геращенко опоздала на встречу примерно на час, оскорбила омбудсмена ДНР Дарью Морозову, позволила себе ряд антироссийских высказываний, не имеющих отношения к теме переговоров, а потом и вовсе покинула встречу.

Экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что такое поведение представителя Киева на заседании Трехсторонней контактной группы не было случайным.

«Срыв заседания трехсторонней контактной группы не было случайным. Украина с первых дней пытается саботировать имплементацию минских договоренностей, с таким трудом достигнутых в феврале 2015 года», — заметил украинский политик.

Он напомнил, что минские договоренности предусматривают реализацию конституционной реформы, освобождение политических заключенных, прекращение огня на линии соприкосновения, а также сохранение дислокации подразделений ВСУ. Эти обязательства взяла на себя украинская сторона.

«Несмотря на это, подразделения ВСУ заняли практически всю «серую зону», несколько сотен политзаключенных продолжают томиться в украинских застенках, про конституционную реформу вообще все забыли, — отметил Алексей Албу. — Все эти вопросы поднимаются в Минске во время трехсторонних встреч. Однако с каждым разом украинской стороне становится все сложнее аргументировать несоблюдение договоренностей».

По мнению политика, случай, произошедший на сегодняшнем заседании, когда официальный представитель Украины Ирина Геращенко позволила себе такое хамское поведение, говорит о том, что ей больше нечего сказать.

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН напомнил, что это не первый подобный инцидент, и предположил, что хамством в Минске Киев пытается замаскировать большой провал в Донбассе.

«Украина срывала заседания контактной группы в Минске и ранее. Гуманитарная подгруппа в Минске занимается вопросами обмена пленных и насильно удерживаемых заложников. Украина давно превратила этот вопрос в бизнес, а если еще точнее — в открытое вымогательство и шантаж. Поэтому сегодняшний скандал, устроенный Геращенко, вероятно, является попыткой покрыть какие-то крупные неудачи украинской стороны в этом «бизнесе»», — считает эксперт.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов полагает, что пока Ирина Геращенко представляет Киев в Минске, никакого конструктивного диалога быть не может.

«Такая позиция Геращенко не является новостью. Она неоднократно срывалась на этих заседаниях и оскорбляла других участников, особенно — представителей Донбасса. Те мне не раз рассказывали, как другие участники украинской делегации (в частности, Кучма) извинялись потом за ее неадекватное поведение. Если Киев всерьез захочет что-то обсуждать в минском формате, Геращенко придется убирать. Пока она там, даже пародии на диалог не получится», — сказал Корнилов.

Его коллега Юрий Якорь добавил, что Киев в лице Геращенко не заинтересован в мире, поэтому и ведет себя подобным образом.