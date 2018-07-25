Сирия: более 400 беженцев за сутки вернулись на территорию республики

Дамаск, 25 июля. Начальник Центра приема беженцев в Сирии Алексей Цыганков сообщил, что более 400 сирийцев вернулись на территорию республики за последние сутки.

За минувшие сутки в Сирию вернулись 426 беженцев, из них из Ливана прибыли 314 человека, из Иордании — 112 человек. По словам Алексея Цыганкова, с 18 июля с ливанской территории вернулись 2643 человека, с иорданской — 199 беженцев.

Он добавил, что из Идлибской зоны деэскалации в провинцию Алеппо возвратились 453 сирийца, среди них были женщины и дети. С начала марта эту зону покинули более 26 тысяч человек. Цыганков сообщил, что на пропускных пунктах стоят автобусы, которые могут доставить беженцев к местам проживания.

Глава филиала Центра приема беженцев Михаил Киласев рассказал, что пункт «Насиб» последние несколько дней работает круглосуточно, здесь также оказывают необходимую медицинскую помощь. Пропускной пункт может обеспечить отправку четырех тысяч человек. Также ведется координационная работа с властями Сирии и Иордании для оперативного решения вопросов, добавил он.