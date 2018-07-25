США не реагируют на предложения по оказанию помощи сирийским беженцам — МИД РФ

Москва, 25 июля. США никак не отреагировали на предложение России объединить усилия, чтобы помочь сирийским беженцам вернуться домой. Об этом в среду заявил представитель МИД РФ Николай Бурцев.

«Отсутствует реакция американской стороны на заявление Минобороны о передаче ей предложений по возвращению на родину сирийских беженцев. Продолжаем добиваться встреч в администрации по сирийской гуманитарной теме», — отметил он.

В то же время, по словам дипломата, Ливан, в отличие от США, демонстрирует готовность участвовать в работе по возвращению сирийских беженцев на родину. Ситуация осложняется тем, что у многих сирийцев, бежавших от войны, нет документов.

Иордания тоже поддержала инициативу России и распорядилась активизировать работу в этом направлении. Ожидается, что в ближайшее время в Сирию из Иордании вернется 350-400 тыс. беженцев. В настоящий момент Россия прорабатывает с Ливаном, Иорданией и Турцией вопрос о создании оперативных штабов, которые будут координировать репатриацию беженцев.