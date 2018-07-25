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Пушилин обратился к ОБСЕ с просьбой обеспечить безопасность ремонтникам в Донбассе
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    Пушилин обратился к ОБСЕ с просьбой обеспечить безопасность ремонтникам в Донбассе

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    Пушилин обратился к ОБСЕ с просьбой обеспечить безопасность ремонтникам в Донбассе

    Донецк, 25 июля. Полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин обратился к ОБСЕ с просьбой гарантировать безопасность сотрудникам, которые будут проводить ремонтные работы на поврежденных объектах у линии фронта в Донбассе.

    Пресс-секретарь Дениса Пушилина Виктория Талакина сообщила, что Киев согласовывает только те заявки по обеспечению безопасности, от которых зависит ситуация на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. В то же время жители ДНР и ЛНР, живущие у линии разграничения, страдают от произвола ВСУ.

    По словам Талакиной, полпред ДНР обратился к сотрудникам миссии ОБСЕ. Он попросил способствовать прекращению избирательного подхода Киева в вопросах обеспечения безопасности. Украинская сторона регулярно нарушает права мирных жителей, не давая проводить ремонтным бригадам восстановительные работы. А речь идет о жизненно важной инфраструктуре.

    Напомним, что в Минске участники Контактной группы согласовали введение перемирия с 1 июля. Режим тишины был приурочен к сбору урожая, однако ВСУ продолжили обстрелы республик Донбасса уже через несколько часов. Луганск и Донецк ежедневно сообщает о провокациях со стороны киевских силовиков.

    Автор: Юлия Шелковенко
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