Пушилин обратился к ОБСЕ с просьбой обеспечить безопасность ремонтникам в Донбассе

Донецк, 25 июля. Полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин обратился к ОБСЕ с просьбой гарантировать безопасность сотрудникам, которые будут проводить ремонтные работы на поврежденных объектах у линии фронта в Донбассе.

Пресс-секретарь Дениса Пушилина Виктория Талакина сообщила, что Киев согласовывает только те заявки по обеспечению безопасности, от которых зависит ситуация на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. В то же время жители ДНР и ЛНР, живущие у линии разграничения, страдают от произвола ВСУ.

По словам Талакиной, полпред ДНР обратился к сотрудникам миссии ОБСЕ. Он попросил способствовать прекращению избирательного подхода Киева в вопросах обеспечения безопасности. Украинская сторона регулярно нарушает права мирных жителей, не давая проводить ремонтным бригадам восстановительные работы. А речь идет о жизненно важной инфраструктуре.

Напомним, что в Минске участники Контактной группы согласовали введение перемирия с 1 июля. Режим тишины был приурочен к сбору урожая, однако ВСУ продолжили обстрелы республик Донбасса уже через несколько часов. Луганск и Донецк ежедневно сообщает о провокациях со стороны киевских силовиков.