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Выглядит, будто пытаются замять: корреспондент ФАН передает с места смертельного ДТП в Киеве
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    Выглядит, будто пытаются замять: корреспондент ФАН передает с места смертельного ДТП в Киеве

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    Выглядит, будто пытаются замять: корреспондент ФАН передает с места смертельного ДТП в Киеве

    Киев, 25 июля. В Киеве на бульваре Леси Украинки сбили 10-летнюю девочку из России. Авария произошла в ночь на 25 июля. По словам одного из очевидцев, место трагедии выглядит так, как будто историю пытаются «замять». Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте смертельного ДТП и пообщался с очевидцами происшествия.

    Десятилетняя россиянка с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель Hummer выехал на свой красный и насмерть сбил ребенка. Девочка скончалась до приезда скорой помощи. Предполагаемый виновник пытался скрыться с места происшествия, но был пойман сотрудниками правоохранительных органов.

    Сегодня, о ночной трагедии практически ничего не напоминает, передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей. Перекресток открыт для движения, люди бегут по своим делам. Несмотря на ажиотаж вокруг аварии в прессе, многие даже затрудняются назвать перекресток, где сбили девочку.

    «Кажется, возле «Паруса», что-то такое в Интернете было», — говорит жительница Печерского района Киева Мария.

    Бизнес-центр «Парус»

    Таксисты оказываются информированы лучше.

    ‌«Вчера, конечно, не моя смена была, я только сегодня заступил. Но знаю, что вчера, когда мой коллега дежурил, он, когда вниз с пригорка спускался, увидел всю эту аварию, кровь и по рации сразу передал коллегам, чтобы они на Мечникова не ехали, так как все перекрыто тут», — рассказал корреспонденту ФАН водитель такси.

    Сегодня улица Мечникова больше не перекрыта. О событиях минувшей ночи там напоминают только детская игрушка и букет гвоздик, лежащие в траве.

    Выглядит, будто пытаются замять: корреспондент ФАН передает с места смертельного ДТП в Киеве

    Как рассказывает свидетель событий Сергей, цветы и игрушки появились только в обед.

    «Я вчера вечером, ночью вернее уже, пошел за кофе. Это здесь, напротив. Возвращаюсь, смотрю в окно — а тут уже полиция, народу много стоит. С утра выхожу — все прибрано, а потом возвращаюсь, а тут уже игрушка и цветы. Вообще выглядит, как будто дело пытаются замять. Ну, хоть цветы положили», — говорит очевидец случившегося.

    Выглядит, будто пытаются замять: корреспондент ФАН передает с места смертельного ДТП в Киеве

    В кофейне рядом с местом трагедии за барной стойкой все разговоры об аварии.

    «Я слышала, что депутат Верховной рады взял на себя расследование этого дела. Но, чувствую, история вся закончится как с красавицей в Харькове (в центре Харькова девушка сбила шесть пешеходов насмерть. — Прим. ФАН)», — заявила корреспонденту ФАН сотрудница кафе.

    Отметим, что некоторые юристы считают, что если в дело вмешиваются власти и правоохранители, виновный никогда не будет наказан.

    Несмотря на активное обсуждение трагедии друг с другом, с корреспондентом ФАН девушки общаться отказываются, ссылаясь на то, что лично не видели ничего, а о случившемся прочли в Интернете.

    Выглядит, будто пытаются замять: корреспондент ФАН передает с места смертельного ДТП в Киеве

    Тем временем к импровизированному мемориалу подходят двое мужчин. Говорят, что работают неподалеку, о трагедии знают, но сейчас шли мимо и обратили внимание на детскую игрушку в траве.

    «Потому что ездить надо медленнее», — сказал один из них и раскрыл зонт.

    По разным данным, погибшей девочке было от 8 до 10 лет. Вместе с мамой и братом она приехала к родственникам в Киев из Москвы. Родные погибшей в момент аварии находились рядом с ней, они не пострадали. В случившемся обвиняют владельца Hummer, которым оказался предприниматель, владелец фирмы Fit & Sweet 23-летний Кирилл Островский.

    Выглядит, будто пытаются замять: корреспондент ФАН передает с места смертельного ДТП в Киеве

    Автор: Петр Александров
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