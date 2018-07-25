Выглядит, будто пытаются замять: корреспондент ФАН передает с места смертельного ДТП в Киеве

Киев, 25 июля. В Киеве на бульваре Леси Украинки сбили 10-летнюю девочку из России. Авария произошла в ночь на 25 июля. По словам одного из очевидцев, место трагедии выглядит так, как будто историю пытаются «замять». Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте смертельного ДТП и пообщался с очевидцами происшествия.

Десятилетняя россиянка с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель Hummer выехал на свой красный и насмерть сбил ребенка. Девочка скончалась до приезда скорой помощи. Предполагаемый виновник пытался скрыться с места происшествия, но был пойман сотрудниками правоохранительных органов.

Сегодня, о ночной трагедии практически ничего не напоминает, передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей. Перекресток открыт для движения, люди бегут по своим делам. Несмотря на ажиотаж вокруг аварии в прессе, многие даже затрудняются назвать перекресток, где сбили девочку.

«Кажется, возле «Паруса», что-то такое в Интернете было», — говорит жительница Печерского района Киева Мария.

Таксисты оказываются информированы лучше.

‌«Вчера, конечно, не моя смена была, я только сегодня заступил. Но знаю, что вчера, когда мой коллега дежурил, он, когда вниз с пригорка спускался, увидел всю эту аварию, кровь и по рации сразу передал коллегам, чтобы они на Мечникова не ехали, так как все перекрыто тут», — рассказал корреспонденту ФАН водитель такси.

Сегодня улица Мечникова больше не перекрыта. О событиях минувшей ночи там напоминают только детская игрушка и букет гвоздик, лежащие в траве.

Как рассказывает свидетель событий Сергей, цветы и игрушки появились только в обед.

«Я вчера вечером, ночью вернее уже, пошел за кофе. Это здесь, напротив. Возвращаюсь, смотрю в окно — а тут уже полиция, народу много стоит. С утра выхожу — все прибрано, а потом возвращаюсь, а тут уже игрушка и цветы. Вообще выглядит, как будто дело пытаются замять. Ну, хоть цветы положили», — говорит очевидец случившегося.

В кофейне рядом с местом трагедии за барной стойкой все разговоры об аварии.

«Я слышала, что депутат Верховной рады взял на себя расследование этого дела. Но, чувствую, история вся закончится как с красавицей в Харькове (в центре Харькова девушка сбила шесть пешеходов насмерть. — Прим. ФАН)», — заявила корреспонденту ФАН сотрудница кафе.

Отметим, что некоторые юристы считают, что если в дело вмешиваются власти и правоохранители, виновный никогда не будет наказан.

Несмотря на активное обсуждение трагедии друг с другом, с корреспондентом ФАН девушки общаться отказываются, ссылаясь на то, что лично не видели ничего, а о случившемся прочли в Интернете.

Тем временем к импровизированному мемориалу подходят двое мужчин. Говорят, что работают неподалеку, о трагедии знают, но сейчас шли мимо и обратили внимание на детскую игрушку в траве.

«Потому что ездить надо медленнее», — сказал один из них и раскрыл зонт.

По разным данным, погибшей девочке было от 8 до 10 лет. Вместе с мамой и братом она приехала к родственникам в Киев из Москвы. Родные погибшей в момент аварии находились рядом с ней, они не пострадали. В случившемся обвиняют владельца Hummer, которым оказался предприниматель, владелец фирмы Fit & Sweet 23-летний Кирилл Островский.