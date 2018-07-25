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Минобороны РФ: Сирийские школьники вернутся на родину к началу учебного года
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    Минобороны РФ: Сирийские школьники вернутся на родину к началу учебного года

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    Минобороны РФ: Сирийские школьники вернутся на родину к началу учебного года

    Москва, 25 июля. Школьники из Сирии возвратятся на родину к 1 сентября этого года. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    «Учебный год в Сирии начинается так же, как и в России, с 1 сентября. Наша задача — обеспечить возвращение сирийских школьников к его началу»,  — передает его слова РИА Новости.

    Отметим, что ранее  Мизинцев заявил, что в Сирии нужно создать штаб для возвращения беженцев. По его словам, в него должны войти представители всех ведомств, заинтересованные в этом.

    Автор: Денис Коробейников
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