Сирия: САА освободили несколько районов в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра

Дамаск, 25 июля. Подразделения Сирийской арабской армии освободили от террористов несколько ключевых районов в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

По данным источника, штурмовые отряды САА при поддержке артиллерийских и ракетных подразделений, атаковали опорные пункты боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на границе провинций Даръа и Эль-Кунейтра. Правительственным силам удалось выбить террористов из опорных пунктов и восстановить контроль над несколькими ключевыми районами.

Кроме того, подразделения САА освободили от террористов несколько населенных пунктов вдоль реки Ярмук в провинции Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.