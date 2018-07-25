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Сирия: САА освободили несколько районов в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра
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    Сирия: САА освободили несколько районов в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра

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    Сирия: САА освободили несколько районов в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра

    Дамаск, 25 июля. Подразделения Сирийской арабской армии освободили от террористов несколько ключевых районов в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, штурмовые отряды САА при поддержке артиллерийских и ракетных подразделений, атаковали опорные пункты боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на границе провинций Даръа и Эль-Кунейтра. Правительственным силам удалось выбить террористов из опорных пунктов и восстановить контроль над несколькими ключевыми районами.

    Кроме того, подразделения САА освободили от террористов несколько населенных пунктов вдоль реки Ярмук в провинции Даръа.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Артем Никулин
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