Бондарчук приступил к съемкам сиквела «Притяжения»

Москва, 25 июля. Российский режиссер Федор Бондарчук начал снимать продолжение фильма «Притяжение». Съемки стартовали во вторник, 24 июля.

Съемки киноленты проходят в Одинцовском районе Московской области, однако почему авторы картины выбрали именно это место, остается в секрете.

Бондарчук не раскрыл деталей второй части «Притяжения», но отметил, что в фильме будет больше визуальных эффектов и намного больше сцен со сложной постановкой.

«И чем ближе подходил первый съемочный день, тем сильнее я ощущал себя дебютантом. И мне это чувство и нравится… и… нравится!» — заявил режиссер.

«Притяжение» рассказывает о падении корабля с пришельцами в столичном Чертаново. Действия сиквела картины разворачиваются через три года после событий, рассказанных в первой части. Выход «Притяжения–2» на большие экраны запланирован на декабрь следующего года. Во второй части фильма сыграют Александр Петров, Ирина Старшенбаум и Олег Меньшиков.