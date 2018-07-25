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Бондарчук приступил к съемкам сиквела «Притяжения»
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    Бондарчук приступил к съемкам сиквела «Притяжения»

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    Бондарчук приступил к съемкам сиквела «Притяжения»

    Москва, 25 июля. Российский режиссер Федор Бондарчук начал снимать продолжение фильма «Притяжение». Съемки стартовали во вторник, 24 июля. 

    Съемки киноленты проходят в Одинцовском районе Московской области, однако почему авторы картины выбрали именно это место, остается в секрете.  

    Бондарчук не раскрыл деталей второй части «Притяжения», но отметил, что в фильме будет больше визуальных эффектов и намного больше сцен со сложной постановкой.

    «И чем ближе подходил первый съемочный день, тем сильнее я ощущал себя дебютантом. И мне это чувство и нравится… и… нравится!» — заявил режиссер.

    Бондарчук приступил к съемкам сиквела «Притяжения»

    «Притяжение» рассказывает о падении корабля с пришельцами в столичном Чертаново. Действия сиквела картины разворачиваются через три года после событий, рассказанных в первой части. Выход «Притяжения–2» на большие экраны запланирован на декабрь следующего года. Во второй части фильма сыграют Александр Петров, Ирина Старшенбаум и Олег Меньшиков. 

    Автор: Дарья Смолина
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