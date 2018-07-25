Меню
Весь мир
Бывшего российского сенатора Кривицкого арестовали в Италии
Технологии
Названы возможные цвета iPhone 9
Следующая новость
Загрузка...

    Бывшего российского сенатора Кривицкого арестовали в Италии

    127

    Бывшего российского сенатора Кривицкого арестовали в Италии

    Рим, 25 июля. В Италии по запросу властей РФ арестовали бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого. 

    По словам его адвоката Мауро Анетрини, в Италии Кривицкий не сделал ничего противозаконного. Как отметил юрист, подзащитного арестовали за преступления, которые тот совершил в РФ.

    Как стало известно, арест экс-сенатора произошел в городке Кортина д"Ампеццо. Первое слушание по его делу состоится в Венеции. Процесс будет касаться его экстрадиции в Россию, передает РИА Новости.

    Отметим, что в РФ бывший сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий обвиняется в получении взятки в 15 миллионов рублей. В конце марта он был объявлен в розыск на основании решения суда.

    Напомним, бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за взяточничество, устроился на работу в библиотеку колонии, где отбывает наказание.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.