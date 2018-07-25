Бывшего российского сенатора Кривицкого арестовали в Италии

Рим, 25 июля. В Италии по запросу властей РФ арестовали бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого.

По словам его адвоката Мауро Анетрини, в Италии Кривицкий не сделал ничего противозаконного. Как отметил юрист, подзащитного арестовали за преступления, которые тот совершил в РФ.

Как стало известно, арест экс-сенатора произошел в городке Кортина д"Ампеццо. Первое слушание по его делу состоится в Венеции. Процесс будет касаться его экстрадиции в Россию, передает РИА Новости.

Отметим, что в РФ бывший сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий обвиняется в получении взятки в 15 миллионов рублей. В конце марта он был объявлен в розыск на основании решения суда.

Напомним, бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за взяточничество, устроился на работу в библиотеку колонии, где отбывает наказание.