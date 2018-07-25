Россия доставила в Сирию более 30 тонн гуманитарной помощи

Москва, 25 июля. Транспортный самолет МЧС России Ил-76 доставил в Сирию 34 тонны продуктов питания и лекарств. Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Генерал подчеркнул, что Россия продолжает осуществлять мероприятия по оказанию гуманитарной помощи народу Сирии. Накануне в Сирию был доставлен очередной гуманитарный груз весом более 30 тонн.

«Самолет Ил-76 МЧС России доставил 34 тонны гуманитарной помощи, в составе которой продукты питания и медицинские препараты», — сказал Мизинцев.

Он также добавил, что гуманитарная помощь будет передана беженцам, которые возвращаются в освобожденные от боевиков населенные пункты, а также мирным жителям, которые проживают в труднодоступных районах Сирии.

Кроме того, Ил-76 доставил в Сирию группу экспертов центра по проведению спасательных операций особого риска МЧС России «Лидер». Эксперты проведут переговоры с представителями сирийских властей по реализации проекта гуманитарного разминирования в Сирии.