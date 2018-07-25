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Экс-губернатор Белых получил работу в библиотеке колонии
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    Экс-губернатор Белых получил работу в библиотеке колонии

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    Экс-губернатор Белых получил работу в библиотеке колонии

    Москва, 25 июля. Экс-глава Кировской области Никита Белых, приговоренный к восьми годам колонии за получение взятки, устроился на работу в библиотеку пенитенциарного учреждения. Об этом рассказала супруга бывшего губернатора Екатерина. 

    «Он обустроился и принялся налаживать работу местной библиотеки. В принципе, все достаточно прилично в колонии, на территории есть храм. Чувствует себя не лучше, но и не хуже. Все то же самое», — написала жена Никиты Белых в мессенджере.

    Напомним, Белых отбывает наказание в колонии строгого режима в Рязанской области. Ранее он говорил о том, что хотел бы работать в библиотеке. В 2016 году на тот момент главу Кировской области задержали в момент получения крупной взятки. Его осудили на восемь лет лишения свободы. 

    Экс-губернатор Белых получил работу в библиотеке колонии

    Автор: Федор Веснин
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