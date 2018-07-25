Экс-губернатор Белых получил работу в библиотеке колонии

Москва, 25 июля. Экс-глава Кировской области Никита Белых, приговоренный к восьми годам колонии за получение взятки, устроился на работу в библиотеку пенитенциарного учреждения. Об этом рассказала супруга бывшего губернатора Екатерина.

«Он обустроился и принялся налаживать работу местной библиотеки. В принципе, все достаточно прилично в колонии, на территории есть храм. Чувствует себя не лучше, но и не хуже. Все то же самое», — написала жена Никиты Белых в мессенджере.

Напомним, Белых отбывает наказание в колонии строгого режима в Рязанской области. Ранее он говорил о том, что хотел бы работать в библиотеке. В 2016 году на тот момент главу Кировской области задержали в момент получения крупной взятки. Его осудили на восемь лет лишения свободы.