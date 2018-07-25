Россия расширила число сотрудников штаба по возвращению беженцев в Сирию

Москва, 25 июля. Представители 14 российских министерств и ведомств вошли в координационный штаб Минобороны и МИД РФ по возвращению беженцев в Сирию. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу принял решение увеличить число сотрудников координационного штаба, в него вошли представители более десяти ведомств. По словам Михаила Мизинцева, состав штаба еще будет уточняться.

Также расширяется список поставленных перед чиновниками задач. Мизинцев уточнил, что речь идет об организации работы за рубежом, направленной на помощь сирийским беженцам.

Ранее сообщалось, что российская делегация 26 июля обсудит в Ливане вопросы помощи беженцам. Дипломаты и представители Минобороны РФ встретятся с ливанским руководством. Бейрут позитивно оценивает работу Москвы по урегулированию кризиса в Сирии.