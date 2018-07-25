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Назначена глава комитета Госдумы по культуре
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    Назначена глава комитета Госдумы по культуре

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    Назначена глава комитета Госдумы по культуре

    Москва, 25 июля. Комитет Государственной думы России по культуре возглавит главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская.

    Решение о назначении Ямпольской на должность главы комитета Государственной думы России по культуре приняли депутаты в ходе пленарного заседания в среду, 25 июля. Об этом сообщает РИА Новости. 

    Ранее Ямпольская занимала должность первого заместителя председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Теперь на эту должность назначен Михаил Старшинов, который до этого занимал пост первого заместителя главы комитета Госдумы по делам национальностей. В свою очередь, его должность занял депутат Шамсаил Саралиев.  

    Автор: Дарья Смолина
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