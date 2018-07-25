Названы дата и место прощания с советником президента РФ Яковлевым

Москва, 25 июля. Прощание с советником российского президента Вениамином Яковлевым пройдет в пятницу, 27 июля, в Свердловском государственном академическом театре драмы. После этого Яковлева похоронят на Широкореченском кладбище.

Об этом сообщили в среду в аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Как уточняется в сообщении, траурная церемония начнется в 12.00 по местному времени (10.00 по Москве). Похороны назначены на 14.00 (12.00 по Москве).

Советник президента России Вениамин Яковлев скончался накануне после продолжительной болезни. Ему было 86 лет. Яковлев был первым председатель высшего арбитражного суда РФ, 1989 года по 1990 год — одним из последних министров юстиции Советского Союза, а также принимал участие в создании системы арбитражных судов РФ.

Ранее свои соболезнования семье советника выразил президент РФ Владимир Путин, отметив выдающийся вклад Яковлева в развитие российской судебной системы.