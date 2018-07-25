Школу заминировали в Донецке, на месте работает МЧС

Донецк, 25 июля. В Донецке заминировали школу. На территории учебного заведения была обнаружена противопехотная мина ПМН-2, сообщили источники в столице Донецкой народной республики.

На входе школы №4 в Донецке была обнаружена противопехотная мина ПМН-2. К счастью, никто не пострадал. Взрывоопасный предмет был оставлен у корпуса, где располагаются кадетские классы. Как передает телеграм-канал WarGonzo, здесь учился действующий глава ДНР Александр Захарченко

В настоящее время саперы МЧС работают на территории учебного заведения. Боеприпас разминирован. Теперь вопросом занимаются компетентные органы республики.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что украинская армия разместила на линии разграничения гаубицы Д-20 калибром 152 мм.