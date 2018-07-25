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РФ направила в Турцию, Ливан и Иорданию рабочие группы по вопросам возвращения беженцев в Сирию
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    РФ направила в Турцию, Ливан и Иорданию рабочие группы по вопросам возвращения беженцев в Сирию

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    РФ направила в Турцию, Ливан и Иорданию рабочие группы по вопросам возвращения беженцев в Сирию

    Москва, 25 июля. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что в Турцию, Ливан и Иорданию были направлены российские рабочие группы для проработки вопросов возвращения сирийских беженцев на родину.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе заседания межведомственного координационного штаба министерства обороны Российской Федерации и министерства иностранных дел России по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.

    Как отметил генерал- полковник, рабочие группы были направлены в эти страны по указанию министра обороны РФ генерала армии Шойгу Сергея Шойгу.

    Напомним, накануне сообщалось, что Россия, Иордания и Ливан проработают вопрос создания круглосуточного совместного оперативного штаба по перемещению беженцев в Сирийскую Арабскую Республику. 

    Автор: Тимур Румянцев
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