Киев, 25 июля. Украинская полиция заявила о предотвращении убийства бизнесмена в Ровно. По словам правоохранителей, им пришлось инсценировать убийство предпринимателя, чтобы выйти на заказчика и исполнителей преступления.

В итоге полицейские задержали двух киевлян 47-ми и 49-ти лет, которые уже имели судимость за убийства. При обыске их автомобиля оперативники обнаружили гранату и пистолет с глушителем.

«Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы», — рассказал украинским СМИ заместитель начальника полиции в Ровенской области Сергей Волков.

По версии следствия, преступная группа, в которую входили киллеры, уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В частности, она несет ответственность за поджог информационного агентства журналистских расследований «Четвертая власть».

Ранее в СМИ появилась информация о смерти предпринимателя, тело которого с огнестрельными ранениями было найдено между автомобилями на парковке на ул. Небесной сотни.

Отметим, что украинская полиция уже не первый раз идет на инсценировку убийства предполагаемых жертв. 29 мая украинские правоохранительные органы сообщили о том, что проживающий в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде собственного дома. Киев сразу же обвинил Россию, однако уже на следующий день СБУ объявила, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировкой, организованной с целью поимки людей, собиравшихся устроить настоящее покушение на жизнь журналиста.

Организация «Репортеры без границ» и ряд других международных организаций осудили действия украинских спецслужб, которые намеренно распространили ложную информацию.