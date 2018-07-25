Возвращение беженцев в Сирию должно быть добровольным — Минобороны РФ
Москва, 25 июля. Возвращение на родину беженцев из Сирии должно быть добровольным. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что Россия предпринимает действия по заключению договоренностей с иностранными партнерами о сотрудничестве по возвращению домой сирийских граждан, однако придерживается мнения о том, что это должно происходить добровольно.
«Мы продолжаем придерживаться принципа, что возвращение беженцев на родину должно быть исключительно добровольным и в условиях безопасности», — заявил генерал-полковник Мизинцев.
Он подчеркнул, что эффективная работа в данном направлении ведется совместно с Ливаном. В среду, 25 июля, большая группа сирийских граждан вернулась домой благодаря координации обеих сторон, а также участии должностных лиц Центра приема, распределения и размещения беженцев.