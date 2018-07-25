Москва, 25 июля. Возвращение на родину беженцев из Сирии должно быть добровольным. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что Россия предпринимает действия по заключению договоренностей с иностранными партнерами о сотрудничестве по возвращению домой сирийских граждан, однако придерживается мнения о том, что это должно происходить добровольно.

«Мы продолжаем придерживаться принципа, что возвращение беженцев на родину должно быть исключительно добровольным и в условиях безопасности», — заявил генерал-полковник Мизинцев.

Он подчеркнул, что эффективная работа в данном направлении ведется совместно с Ливаном. В среду, 25 июля, большая группа сирийских граждан вернулась домой благодаря координации обеих сторон, а также участии должностных лиц Центра приема, распределения и размещения беженцев.