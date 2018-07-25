«Трудовое рабство и психушка»: украинские СМИ предупредили «заробитчан» о перспективах в Польше

Киев, 25 июля. Украинцы, уезжающие из страны на заработки в Польшу, становятся жертвами трудового рабства, и почти каждый месяц жалуются на факты принудительного труда, необоснованные штрафы, лишение паспортов и зарплаты.

По данным украинского издания «Обозреватель», в этой стране украинцам приходится работать за меньшую оплату и при худших условиях, чем местным жителям. Более того, их часто принуждают работать почти бесплатно. При этом они боятся обращаться в полицию из-за угроз со стороны работодателей.

По словам одной из уехавших в Польшу украинок Оксаны М., она работала в гостинице. Ей и другим ее землякам платили в два раза меньше, чем полякам

«Нам платили 5 злотых (35 гривен) за один покой, в то время как полькам — по 10 злотых (70 гривен). При этом мы работали по восемь часов, и нас никто не кормил. У поляков же обед был, еще и бесплатный», — посетовала женщина в комментарии изданию Страна.ua.

В правозащитном фонде «Ла Страда» заявили, что о возможных опасностях приезжающих на заработки украинцев пытаются предупреждать с помощью плакатов, многие из которых размещены на польских вокзалах. Представитель организации Ирена Давид-Ольчик сообщила, что только в минувшем году с жалобами на принудительный труд к ним обратились свыше 200 человек, 50 из них были приезжими из Украины.

«Больше всего таких примеров в ресторанах и кафе, но заставляют подневольно трудиться и в сфере услуг, строительства и сельского хозяйства», — отметила она.

По словам психолога Инны Шимак, украинцы, ставшие жертвами трудового рабства, часто попадают в психиатрические больницы для лечения депрессии, неврозов и тревожных расстройств.

«Встречаются люди с суицидальными настроениями. Помню женщину, которая попала ко мне с галлюцинациями. Ее организм был настолько истощен, что больше не мог работать», — рассказала эксперт.

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что из-за высоких темпов трудовой миграции страна уже в ближайшем будущем страна может превратиться в край пенсионеров. В минувшем году министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что каждый месяц на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев, а по данным министра соцполитики Андрея Ревы, трудовыми мигрантами стали 3,2 млн граждан страны.