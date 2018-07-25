 «Массовый забег в президенты Украины»: Олейник отреагировал на стремление Наливайченко возглавить страну

Бывший начальник Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко намерен баллотироваться в президенты страны на выборах 2019 года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZIK.

По его словам, его движение «Справедливость» долго работало над созданием стратегического плана развития Украины.

«Я уже человек, который определился для себя. И самое главное, что с движением «Справедливость» мы несколько лет работали для того, чтобы иметь план для страны, иметь видение, иметь поддержку. Ясно, что мы будем участвовать в президентских выборах, да», — сказал Наливайченко.

Однако победить на выборах у бывшего главы СБУ шансов нет, уверен экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Наливайченко не найдет поддержки у населения, так как не имеет представления о том, как вернуть в страну мир. В целом же грядущие выборы Олейник назвал «забегом в президенты Украины».

«Помните фильм «Джентльмены удачи»? Процитирую: «Динамо» бежит? Все бегут!». То же самое сейчас и происходит — массовый забег в президенты Украины, — говорит Олейник. — Наливайченко считает себя человеком Вашингтона. И по его мнению, [президент Украины Петр] Порошенко как президент себя уже дискредитировал, а раз уж Европе и США сейчас его поддерживать не с руки, ставку надо будет делать на своих ребят — тех, кто проходил школу ЦРУ, кто состоит в резерве.

Я считаю, не будет Наливайченко президентом. Я знаю, как он намерен решать вопрос мира на Украине. Он говорит о будапештском меморандуме, о миротворческих силах. Но это тупик. Ему и в голову не пришло, что нужно искать компромисс. Поэтому никто от его решения баллотироваться в восторг не пришел и никто чепчики в воздух не бросает».

Наливайченко намерен продвигать на Украине интересы НАТО, рассказывает Олейник Федеральному агентству новостей. Бывшего главу СБУ, говорит экс-депутат, совершенно не интересует, что лучше для Украины от этого не станет.

«Он предлагает то, что противоречит интересам Украины и ее соседей. Кроме того, Наливайченко думает, что он лучше Порошенко, раз не имеет такой «коррупционной» биографии, — отмечает Олейник. — Однако он возглавлял СБУ, а они контролировали и контрабанду, и границы, и все, что на них происходит. Не без участия службы безопасности, например, имела место контрабанда леса.

Вообще, я считаю, на Украине надо менять не политиков, потому что все они из одной обоймы, а политику, подход к решению вопросов. А политики ничем не отличаются от Порошенко: [лидер партии «Батькивщина» Юлия] Тимошенко, [лидер Радикальной партии Олег] Ляшко, — хрен редьки не слаще».

Напомним, уже более двадцати человек изъявило желание участвовать в президентских выборах на Украине. Сообщалось, что среди них и командир украинского националистического батальона «ОУН» (организация, запрещенная в России).