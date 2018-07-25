Геращенко отказалась поддержать декларацию об осуждении пыток в Донбассе — ЛНР

Минск, 25 июля. Украинская сторона на переговорах гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске не поддержала декларацию, которая осуждает пытки в отношении мирных жителей в Донбассе. Об этом рассказала представитель ЛНР в подгруппе Ольга Кобцева.

«Был поднят вопрос о позиции Украины по подписанию декларации против пыток к удерживаемым лицам, Украина в лице Геращенко декларацию не поддержала», — прокомментировала Кобцева.

Она напомнила, что Геращенко опоздала на переговоры. Кроме того, представитель Киева начала выступление с неотносящихся к переговорам тем. Геращенко оскорбила уполномоченную по правам человека в Донецкой республике Дарью Морозову и покинула встречу.

Кобцева напомнила, что оставшиеся на встрече представители Киева не имеют полномочий. Их функции носят чисто информационный характер. В связи с этим дальнейшее обсуждение в Минске кажется ей бессмысленным.

Напомним, что в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли о попытках Киева сорвать минские переговоры. В случае, если сторонам все-таки удавалось о чем-то договориться, ВСУ отказывались от реализации соглашений. Так, одобренное с 1 июля перемирие в Донбассе продлилось всего несколько часов. Киевские силовики продолжают обстрелы территории двух республик.