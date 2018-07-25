Арестованы шесть фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

Ярославль, 25 июля. Заволжский суд Ярославля принял решение заключить под стражу Александра Бровкина — последнего из шести фигурантов уголовного дела о жестоких пытках заключенного в колонии №1 города Ярославля.

Об участии младшего инспектора отдела безопасности ИК в избиении осужденного Евгения Макарова сообщили его коллеги.

Пятым подозреваемым оказался Игорь Богданов — заместитель дежурного помощника начальника следственного изолятора ИК №1. Согласно решению суда, Богданов заключен под стражу до 22 сентября включительно.

Сам подозреваемый отказался от дачи показаний, не согласившись с тем, что очевидцы преступления указали на него как участника.

Ранее были арестованы трое причастных к избиению заключенного. Все они признались в содеянном. Четвертому сотруднику учреждения, Ивану Калашникову, продлили срок задержания на 72 часа.

Напомним, в среду подозреваемый в пытках сотрудник ярославской колонии Максим Яблоков написал явку с повинной, признав себя виновным.

Как сообщил ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, в 2017 году были поданы десять сообщений о преступлениях со стороны сотрудников исправительной колонии №1 в Ярославле.