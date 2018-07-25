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Сирия: группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Эс-Сувейде
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    Сирия: группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Эс-Сувейде

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    Сирия: группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Эс-Сувейде

    Москва, 25 июля. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за взрыв в сирийском городе Эс-Сувейда. Об этом сообщает информационное агентство Франс-Пресс.

    Минувшим утром несколько террористов-смертников атаковали город Эс-Сувейда. Один террорист совершил самоподрыв на овощном рынке, второго задержали местные жители, однако боевик успел подорвать себя.

    Кроме того, отряды террористов ИГ атаковали несколько населенных пунктов в провинции Эс-Сувейда, однако подразделения Сирийской арабской армии совместно с местными жителями дали отпор боевикам. В результате атаки смертников в Эс-Сувейде погибли 100 человек, еще 176 получили тяжелые ранения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Артем Никулин
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