Госпогранслужба Украины пожаловалась на «давление» России в Азовском море ​​​​​​​

Киев, 25 июля. Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что Россия якобы оказывает «давление» в Азовском море.

Слободян напомнил о договоре между Киевом и Москвой от 2004 года, согласно которому Азовское море используется для внутреннего пользования. Документ предполагает, что и Россия, и Украина могут свободно использовать Азовское море.

«Договор действительно действует, и поэтому формально российская сторона может досматривать суда. — признал Слободян и пожаловался на действия российских пограничников. — Но мы прекрасно понимаем, что в данном случае этот механизм используется как политическое и экономическое давление на Украину».

Напомним, украинские пограничники незаконно задержали в Азовском море российское судно «Норд». Россия объявила в международных розыск людей, которые причастны к захвату рыболовецкого судна. В ответ Москва была вынуждена усилить меры безопасности в Азовском море и Керченском проливе и ввела подробный досмотр украинских судов, что вызвало недовольство со стороны Киева.