Омск может остаться без хоккея из-за проблем с фундаментом в ледовом дворце «Арена Омск» 

Фанаты омского хоккейного клуба «Авангард» в социальных сетях активно обсуждают проблему, возникшую в здании главной ледовой арены региона и прошедшую в минувшую пятницу эвакуацию сотрудников; в одном из фанатских сообществ также появилась информация о трещине в фундаменте ледовой арены. Федеральное агентство новостей попросило компетентных лиц поделиться информацией по поводу проблемы, с которой столкнулся клуб.

Ранее руководство ХК «Авангард» в осторожной форме подтвердило опасения. На официальном сайте команды опубликовано заявление президента «Авангарда» Максима Сушинского.

«Арена Омск» — это дом «Авангарда», и для нас было крайне важно подойти к новому сезону в полной готовности, в том числе в плане комфорта и безопасности наших болельщиков. В межсезонье мы начали интерьерные ремонты и модернизацию инженерных систем арены. В процессе этих работ мы столкнулись с непредвиденными трудностями, после чего в срочном порядке были запущены необходимые дополнительные экспертизы. Для реализации данных задач были привлечены лучшие ресурсы и специалисты. Отмечу, что в предыдущие годы комплексных обследований на арене не проводилось», — говорится в сообщении.

Отметим, еще три года назад Виктор Шалаев, возглавлявший тогда ХК «Авангард», делился с журналистами опасениями по поводу состояния здания.

«Мы за всем следим и с ужасом ждем того момента, когда могут понадобиться серьезные траты», — заявил на одной из пресс-конференций Шалаев.

В телефонном разговоре с корреспондентом ФАН бывший руководитель клуба пояснил, что никаких комментариев по этому поводу сейчас не дает. Однако начальник управления по связям с общественностью ХК «Авангард» в разговоре с корреспондентом ФАН согласился прокомментировать ситуацию.

«Проблема обнаружена, принято решение. Сейчас проводится анализ текущей ситуации, экспертиза здания. Когда появятся результаты экспертизы, будет решаться вопрос, что делать дальше», — рассказал Олег Малицкий.

В руководстве «Авангарда» также отметили, что «клуб обязан проработать все сценарии и запасные варианты». Старт нового сезона игр КХЛ намечен на 1 сентября этого года. Добавим, что матчи ХК «Авангард» в давшей трещину «Арене Омск» входят в тройку самых посещаемых матчей КХЛ наряду с играми с участием ярославского «Локомотива» и уфимского «Салавата Юлаева». На один матч КХЛ в Омске приходится около 10 тысяч проданных билетов. Сейчас болельщики рискуют остаться без любимого зрелища, а хоккейный клуб региона — без домашней арены. Продажа билетов на предстоящий сезон в Омске пока закрыта.