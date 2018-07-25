Меню
Общество
В Бельгии надеются, что закон о Fan ID поможет упростить въезд в РФ в будущем
Политика
Назначена глава комитета Госдумы по культуре
Следующая новость
Загрузка...

    В Бельгии надеются, что закон о Fan ID поможет упростить въезд в РФ в будущем

    51

    В Бельгии надеются, что закон о Fan ID поможет упростить въезд в РФ в будущем

    Брюссель, 25 июля. Бельгийские туроператоры рассчитывают, что закон о Fan ID, продлевающий въезд в РФ по паспорту болельщика до конца года, в дальнейшем поможет упростить процедуру получения российской визы для туристов из Европы.

    «Мы сохраняем надежду, что это шаг вперед для облегчения традиционных визовых процедур», — сообщили в среду в бельгийской компании 7plus РИА Новости.

    Специалисты по туризму подчеркнули, что многие жители Бельгии  хотят посетить «прекрасные места, которые может предложить Россия».

    Ранее в среду Госдума во втором чтении одобрила проект закона о безвизовом въезде в Россию до конца 2018 года для болельщиков, которые приезжали в РФ на чемпионат мира по футболу.

    Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Многие футбольные фанаты не ограничивались посещением только спортивных мероприятий. Кроме того, многие гости ЧМ-2018 отмечали, что мундиаль перевернул их представления о России, и они бы вернулись в РФ как туристы. Во Франции об этом заявили 90% посетивших чемпионат болельщиков.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.