В Бельгии надеются, что закон о Fan ID поможет упростить въезд в РФ в будущем

Брюссель, 25 июля. Бельгийские туроператоры рассчитывают, что закон о Fan ID, продлевающий въезд в РФ по паспорту болельщика до конца года, в дальнейшем поможет упростить процедуру получения российской визы для туристов из Европы.

«Мы сохраняем надежду, что это шаг вперед для облегчения традиционных визовых процедур», — сообщили в среду в бельгийской компании 7plus РИА Новости.

Специалисты по туризму подчеркнули, что многие жители Бельгии хотят посетить «прекрасные места, которые может предложить Россия».

Ранее в среду Госдума во втором чтении одобрила проект закона о безвизовом въезде в Россию до конца 2018 года для болельщиков, которые приезжали в РФ на чемпионат мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Многие футбольные фанаты не ограничивались посещением только спортивных мероприятий. Кроме того, многие гости ЧМ-2018 отмечали, что мундиаль перевернул их представления о России, и они бы вернулись в РФ как туристы. Во Франции об этом заявили 90% посетивших чемпионат болельщиков.