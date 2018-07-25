 Что ЧМ-2018 сделал со столицей? Москвичи рассказывают о «последствиях» чемпионата. ФАН-ТВ

Мундиаль закончился, атмосфера и эмоции становятся менее яркими. Но километры новых дорог, отреставрированные стадионы, двухэтажные аэроэкспрессы, новые вагоны метро и аэропорт « Жуковский» — все это останется с москвичами надолго. Тренировочные площадки, на которых совсем недавно готовились к матчам профессиональные футболисты, будут переданы спортивным школам. «Скорая помощь» стала работать оперативнее, к спецтранспорту прибавилось 37 новых машин.

Что знают жители столицы о созданной к мундиалю инфраструктуре?

«Знаю, что открыли новый аэропорт в Жуковском. Летала в июне. Очень классный, на европейском уровне. Все было сделано грамотно, качественно. Очень быстро прошли регистрацию. Это один из плюсов в связи с чемпионатом. Мы хотели бы еще раз повторить. Слышала, что Москва готова еще и не раз принять чемпионат», — говорит Анна Панова.

«Что касается стадионов, они теперь передаются детским спортивным школам, им (детям — прим. редакции) есть теперь где заниматься. Построено много новых гостиниц, которые также будут работать на туризм. Все врачи проходили [курсы]повышения квалификации, это тоже сыграет в плюс населению», — рассуждает Анна Чемис.

«Особенно нравятся изменения в транспортной инфраструктуре – поезда в метро, общественный транспорт. Все моменты, которые были сделаны для улучшения жизни людей, они заметны и нам они нравятся. Позитивные моменты: передаются спортивные заведения, стадионы для последующих тренировок детей, развития спорта в стране. Это конечно позитивно для нас», — считает Василий Гергинов.

«Улучшилось качество транспорта, больше вагонов в метро стало, кондиционеры появились. Ездила на матч и обратила внимание, мониторы появились, на которых транслировали. На будущее это большой плюс для пассажиров метрополитена. Очень много во благо – дороги, гостиницы новые открылись, иностранцев стало больше приезжать. Для них лучше делают, соответственно, это остается и для граждан Москвы. Очень приятно», -уверена Кристина Загуменова.

«Намного приятнее стало перемещаться по наземному транспорту, отремонтировали многие станции метро. И вся эта атмосфера — радость, веселье, это оставило очень приятные воспоминания», — делится мыслями Владимир Псардиев.

Жители и гости Москвы отмечали преображение столичной инфраструктуры еще в период подготовки к чемпионату. Мировое первенство позади, эмоции утихли, но теперь каждый может по достоинству оценить, сколько было проделано работы. А главное, наследие ЧМ останется в распоряжении москвичей и жителей других городов-участников на долгие годы