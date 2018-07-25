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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в сирийской Эс-Сувейде
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    ИГ взяло на себя ответственность за теракт в сирийской Эс-Сувейде

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    ИГ взяло на себя ответственность за теракт в сирийской Эс-Сувейде

    Дамаск, 25 июля. Террористическая организация «Исламское государство»1 (запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в сирийском городе Эс-Сувейда, пишет агентство France-Presse со ссылкой на заявление боевиков.

    В среду утром несколько террористов-смертников совершили теракт в сирийском городе Эс-Сувейда. Один из них совершил теракт на овощном рынке, еще один был задержан местными жителями, но он успел привести в действие взрывное устройство. В это же время боевики террористической организации «Исламское государство» атаковали ряд деревень в провинции Эс-Сувейда.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что число погибших при теракте в Эс-Сувейде возросло до 100 человек, еще 176 человек получили ранения

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дарья Смолина
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